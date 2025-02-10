Илон Маск призвал закрыть “Радио Свобода“ и “Голос Америки“

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По его мнению, эти радиостанции никто не слушает.

"Их больше никто не слушает. Европа теперь свободна (если не считать удушающей бюрократии). Это просто левые радикальные сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой, сжигая один миллиард долларов в год денег американских налогоплательщиков", - написал Маск в Х.

"Радио Свобода" и "Голос Америки", как и ряд других СМИ, финансируются правительством Соединенных Штатов и контролируются Агентством США по глобальным медиа.

Ранее Маск на своей странице в X подверг критике ряд изданий - Politico, The New York Times и агентство Associated Press, указав на неэффективное использование средств американских налогоплательщиков и отметив необходимость устранения данных расходов.