Илон Маск призвал закрыть “Радио Свобода“ и “Голос Америки“

Американский миллиардер Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности правительства (DOGE), призвал закрыть финансируемые США радиостанции "Радио Свобода" и "Голос Америки", передает Tengrinews.kz.
По его мнению, эти радиостанции никто не слушает.
"Их больше никто не слушает. Европа теперь свободна (если не считать удушающей бюрократии). Это просто левые радикальные сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой, сжигая один миллиард долларов в год денег американских налогоплательщиков", - написал Маск в Х.
"Радио Свобода" и "Голос Америки", как и ряд других СМИ, финансируются правительством Соединенных Штатов и контролируются Агентством США по глобальным медиа.
Ранее Маск на своей странице в X подверг критике ряд изданий - Politico, The New York Times и агентство Associated Press, указав на неэффективное использование средств американских налогоплательщиков и отметив необходимость устранения данных расходов.
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