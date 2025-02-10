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10.02.2025, 07:35

Трамп вводит пошлины на импорт алюминия и стали в страну

Новости Мира 0 511

Дональд Трамп заявил, что в понедельник он объявит о введении новых 25-процентных пошлин на весь импорт стали и алюминия в США, которые будут накладываться на уже существующие пошлины, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Guardian.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По данным правительства и Американского института чугуна и стали, крупнейшими источниками импорта стали в США являются Канада, Бразилия и Мексика, за которыми следуют Южная Корея и Вьетнам.

Во время своего первого срока Трамп ввел пошлины в размере 25 процентов на сталь и 10 процентов на алюминий, но позже предоставил нескольким торговым партнерам беспошлинные квоты, включая Канаду, Мексику и Бразилию.

Джо Байден распространил эти квоты на Великобританию, Японию и Евросоюз, а загрузка сталелитейных мощностей в США снизилась в последние годы.

Президент США, выступая перед журналистами на борту самолета Air Force One, также заявил, что объявит о введении ответных пошлин во вторник или среду, которые вступят в силу практически немедленно.

"И все очень просто: если они взимают с нас плату, мы взимаем с них плату", — сказал Трамп о плане взаимных тарифов.

Трамп в пятницу объявил также, что на этой неделе повысит тарифные ставки США до уровня торговых партнеров — для многих стран. Он не назвал страны, но пошлины будут введены "так, чтобы к нам относились одинаково с другими странами".

Также во время полета в Новый Орлеан для просмотра Суперкубка Трамп заявил, что у США может быть меньше долга, чем предполагалось, и что это может быть связано с мошенничеством, связанным с выплатой долга. По данным Министерства финансов США, в настоящее время государственный долг Соединенных Штатов составляет 36,2 триллиона долларов США.

2 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Указ Трампа допускает возможность повышения пошлин, если любая из попавших под его действие стран введет ответные меры.

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