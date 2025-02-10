Сколько шагов нужно проходить в день по возрасту

С детства все мы знаем, что движение — это жизнь. Многие полагают, что в день нужно проходить не менее 10 тыс. шагов. Впрочем, с этим утверждением согласны далеко не все специалисты, передает hibiny.ru

Фото: pxhere.com

Терапевт из Ярославля Евгения Жарикова дала интервью корреспондентам 76.RU. Она рассказала, почему пешие прогулки полезны и сколько шагов в день нужно проходить.

Во-первых, ходьба способствует стабильному весу и метаболизму. Кроме того, такая физическая активность снижает риск развития болезней сосудов и сердца, улучшает настроение и способствует долголетию.

Во время ходьбы выделяются миокины. Они участвуют в регенерации и восстановлении тканей, а также поддерживают здоровье всего организма.

Норма шагов в день зависит от возраста и физического состояния человека. Правда, есть и общие рекомендации:

люди до 40 лет — 12 тыс. и более шагов в день;

старше 40 лет — 7,5−10 тыс. шагов в день;

старше 65 лет — 5−7,5 тыс. шагов в день.

«Быстрая ходьба более позитивно сказывается на здоровье, чем медленная», — добавила врач.

Статья носит информационный характер. Не является медицинским назначением. Требуется консультация специалиста.