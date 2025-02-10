“Отрастите бороды, или тюрьма“: талибы предупредили сотрудников ООН в Афганистане

Отдел по борьбе с пороками и добродетелью "Талибана" в Герате приказал сотрудникам-мужчинам Организации Объединённых Наций не приходить на работу без бороды, сообщили источники в ООН в Герате, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Amu.tv.

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По информации источников издания, представители "Талибана" посетили центр "Ислам Кала" в Герате и предупредили сотрудников-мужчин, что бритьё или стрижка бороды приведут к тюремному заключению.

Эта директива следует за предыдущими запретами на стрижку бороды в государственных учреждениях и академической среде.

На этом фоне гуманитарные организации в Афганистане сообщают о трудностях, с которыми они сталкиваются. В декабре Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило о значительных ограничениях доступа в ноябре: было зарегистрировано 164 инцидента — на 56 процентов больше, чем в октябре, и на 11 процентов больше, чем за тот же период в 2022 году.

В отчёте говорится, что 99 процентов этих инцидентов были связаны с действиями "Талибана". Эти проблемы нарушили оказание помощи, что привело к временной приостановке 72 проектов, окончательной остановке двух инициатив и закрытию одного объекта.