WhatsApp улучшит популярную функцию

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В будущем при нажатии на плавающую кнопку действий на вкладке "Обновления" пользователи увидят два дополнительных ярлыка внутри страницы галереи. Эти ярлыки позволят создавать текстовые и голосовые статусы, пишет Wabetainfo.

Фото: wabetainfo

Кроме того, WhatsApp представит специальный ярлык для записи голосовых сообщений непосредственно на экране создания обновления статуса. Раньше возможность записи голосовых обновлений статуса была объединена с функцией создания текстовых обновлений статуса.

Это изменение полезно для пользователей, кто, возможно, не знал, что они уже могут делиться голосовыми сообщениями в качестве обновлений статуса.