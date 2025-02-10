Звезда "Мимино" победила рак горла

Кадр из фильма "Мимино"

По данным издания, первые тревожные симптомы – боль при глотании и сухость во рту – появились у Дюжевой полтора года назад. Обратившись к врачам, она прошла обследование, в ходе которого у нее выявили злокачественное образование в небной миндалине.

Актриса прошла несколько курсов химиотерапии, после которых злокачественные клетки исчезли. Сейчас лечение завершено, однако Марина Дюжева остается под наблюдением специалистов, чтобы избежать возможного рецидива.

Марина Дюжева знакома зрителям по фильмам "Мимино", "По семейным обстоятельствам" и "Покровские ворота". Также она широко известна как актриса дубляжа – ее голосом в российских версиях говорят Молли Уизли из "Гарри Поттера" и все женские персонажи из сериала "Элен и ребята".