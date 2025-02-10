Помогли разбогатеть: Илон Маск назвал 9 книг, благодаря которым он добился невероятного денежного успеха

Глава SpaceX Илон Маск регулярно подчёркивает важность чтения в своей жизни. Среди огромного количества книг он выбрал девять, которые сыграли важную роль в его становлении как бизнесмена и повлияли на его мировоззрение, передает hibiny.ru

Фото: bloomberg.com

В список вошло произведение Уолтера Айзексона «Стив Джобс» (16+), где освещаются поворотные моменты жизни создателя Apple. Лучшими книгами для предпринимателей миллиардер считает книги Питера Тиля «От нуля к единице. Как создать стартап, который изменит будущее» (12+) и «Торговцы сомнениями» (16+) Наоми Орескес и Эрика Конвея.

Среди изданий, посвящённых космосу, Маск отметил труд Шона Кэрролла «Вселенная. Происхождение жизни, смысл нашего существования и огромный космос» (16+). Также он выделил книгу, освещающую социальное взаимодействие, «Ложь» (0+) Сэма Харриса.

В свой перечень он включил работы, касающиеся ИИ, такие как «Совместимость. Как контролировать искусственный интеллект» (12+) Стюарта Рассела и «Жизнь 3.0. Быть человеком в эпоху ИИ» (0+) Макса Тегмарка. Там поднимаются вопросы о будущем цивилизации на фоне развития технологий.

Завершают перечень «Сверхразум: пути, опасности, стратегии» (16+) Ника Бострома, посвящённая влиянию нейросетей, и классический труд по экономике «Исследование о природе и причинах богатства народов» (12+) Адама Смита.

Справка: По данным на 4 февраля 2025 года, состояние Илона Маска оценивается в 421,6 миллиарда долларов.