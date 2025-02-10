Аномальная жара сведёт с ума: Вильфанд рассказал, какой будет погода летом 2025 года

Зима отличилась высокими температурами. Главный метеоролог России Роман Вильфанд объяснил это приходом тёплого воздуха с Атлантики и из северных районов Африки, пишет РБК, передает hibiny.ru
Он считает, что лето 2025 года может стать одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Эксперт отметил, что на Земле продолжается природное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и оказывающее влияние на погодные условия почти на всей планете. Но оно будет непродолжительным и перейдёт в нейтральную фазу уже в апреле.
Синоптик Татьяна Позднякова добавила, что на смену тёплой зиме придёт засушливое лето с большим количеством смерчей и торнадо. В южных регионах страны возможна засуха.
На Урале и в Сибири лето 2025 года может быть нестабильным. Специалисты предупреждают о возможных резких перепадах температур и об увеличении количества осадков.
Метеорологи рекомендуют внимательно следить за обновлениями прогнозов и быть готовыми к различным климатическим сюрпризам.
Справка: Смена фаз океанических течений оказывает значительное влияние на погоду. При Ла-Нинья тепло уходит в океан, а при Эль-Ниньо возвращается в атмосферу.
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