Аномальная жара сведёт с ума: Вильфанд рассказал, какой будет погода летом 2025 года

Зима отличилась высокими температурами. Главный метеоролог России Роман Вильфанд объяснил это приходом тёплого воздуха с Атлантики и из северных районов Африки, пишет РБК , передает hibiny.ru

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Он считает, что лето 2025 года может стать одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Эксперт отметил, что на Земле продолжается природное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и оказывающее влияние на погодные условия почти на всей планете. Но оно будет непродолжительным и перейдёт в нейтральную фазу уже в апреле.

Синоптик Татьяна Позднякова добавила, что на смену тёплой зиме придёт засушливое лето с большим количеством смерчей и торнадо. В южных регионах страны возможна засуха.

На Урале и в Сибири лето 2025 года может быть нестабильным. Специалисты предупреждают о возможных резких перепадах температур и об увеличении количества осадков.

Метеорологи рекомендуют внимательно следить за обновлениями прогнозов и быть готовыми к различным климатическим сюрпризам.

Справка: Смена фаз океанических течений оказывает значительное влияние на погоду. При Ла-Нинья тепло уходит в океан, а при Эль-Ниньо возвращается в атмосферу.