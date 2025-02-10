Валуев стал персоной нон грата в Азербайджане

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Как передает Axar.az, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

"Оскорбительные и полные угроз заявления Николая Валуева в адрес Азербайджана и азербайджанского народа абсолютно неприемлемы. В этой связи его имя внесено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику", - говорится в заявлении.

Гаджизаде с сожалением отметил, что Валуев не единственный российский депутат, который числится в списке "нежелательных лиц" в Азербайджане – ранее туда уже были включены Константин Затулин и Виталий Милонов.

Также вызывает сожаление тот факт, что все эти депутаты являются членами правящей партии "Единая Россия", подчеркнул представитель МИД.

"Баку продолжит принимать все необходимые меры в рамках законодательства против лиц, действия которых будут направлены против азербайджанского народа, а также суверенитета, территориальной целостности Азербайджана в целом", - подытожил Гаджизаде.

Напомним, ранее депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по туризму Николай Валуев, комментируя решение Азербайджана о закрытии "Русского дома" в Баку, допустил оскорбительные высказывания в адрес Азербайджана и азербайджанского народа.