Названы самые опасные для печени алкогольные напитки

Хирург Александр Умнов рассказал, какие спиртные напитки хуже всего влияют на здоровье печени. Самые вредные алкогольные напитки врач назвал в разговоре с NEWS.ru, передает Lenta.ru

Фото: Anthony Torres / Unsplash

Умнов объяснил, что наибольший вред печени наносят напитки, в которых содержится много сивушных масел — побочного продукта брожения, смесь спиртов и некоторых других компонентов, которая представляет из себя маслянистую жидкость с резким и неприятным запахом.

К таким напиткам доктор отнес самогон, настойки, виски, коньяк. «Печень разрушается под воздействием сивушных масел, происходит разрушение гепатоцитов и нарушение работы печеночных ферментов», — предупредил врач.

Ранее Умнов рассказал о полезных свойствах бани. По словам врача, банные процедуры благотворно сказываются на здоровье дыхательной и сердечно-сосудистой системы за счет испарения воды под высокой температурой.