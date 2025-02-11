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10.02.2025, 20:54

Дональд Трамп: “Я намерен купить Газу и владеть ею“

Новости Мира 0 307

Президент США Дональд Трамп заявил, что он намерен "купить и владеть" Газой и что другие страны Ближнего Востока могут помочь в восстановлении анклава, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.

©️ Fox News
©️ Fox News

"Я намерен купить Газу и владеть ею. Что касается ее восстановления, то мы можем отдать ее другим государствам на Ближнем Востоке, чтобы они построили ее части", - сказал Трамп.

"Другие люди могут делать это под нашей эгидой. Но мы намерены завладеть им (сектором), взять его и сделать так, чтобы ХАМАС не смог вернуться. Там нет ничего, куда можно было бы вернуться. Это место подлежит сносу. Оставшаяся часть будет снесена", - добавил он.

Трамп назвал анклав самым опасным местом в мире для жизни, но пообещал превратить его в очень хорошее место для будущего развития.

"Мы позволим другим странам развивать его часть. Это будет красиво. Люди смогут приезжать со всего мира и жить там. Но мы позаботимся о палестинцах. Мы позаботимся о том, чтобы они жили красиво, в гармонии и мире, и чтобы их не убивали", - заявил президент США.

В интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что его план по восстановлению Газы исключает возможность возвращения туда палестинцев. По его словам, он планирует построить для палестинцев новые, более безопасные поселения вдали от зон конфликта.

"Нет, они не смогут вернуться...Если они вернутся сейчас, пройдут годы, прежде чем там снова можно будет жить", - сказал он.

Глава Белого дома объявил о своем плане по захвату Газы почти неделю назад, после встречи в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В воскресенье, 9 февраля, Трамп заявил, что арабские страны согласятся принять палестинцев после разговора с ним, и настаивает на том, что палестинцы покинут Газу, если у них будет выбор места для жительства.

План Трампа по переселению палестинцев и превращению анклава в "Ривьеру Ближнего Востока" вызвал широкое международное осуждение со стороны лидеров и официальных лиц по всему миру.

Такие страны, как Иордания, Саудовская Аравия, Франция, Испания, Ирландия, Германия, Турция, Иран и Бразилия, выступили против любого насильственного переселения. Австралия, Россия и Китай заявили, что единственным выходом является решение на основе двух государств. Президент Палестины Махмуд Аббас призвал ООН защитить палестинцев, заявив, что то, что хочет сделать Трамп, будет серьезным нарушением международного права.

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