Суд расторг брак богатейшей женщины России

Савеловский суд Москвы в понедельник расторг брак основательницы Wildberries, богатейшей женщины России Татьяны Ким и ее супруга Владислава Бакальчука, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РБК.
"Официальная точка. Друзья, наш брак с Татьяной официально расторгнут. История длиною в 22 года завершена. Конечно, это грустный момент - когда-то я гордился нашей семьей, нашими отношениями, тем, что мы построили не только бизнес, но и жизнь. Но последние месяцы показали, что этот финал был неизбежен.
Официальное решение суда: брак расторгнут. Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой. Решение предсказуемое: в России, как правило, детей оставляют с матерью. Но у меня остается право на встречи с детьми, и я намерен участвовать в их воспитании и поддержке во всем. Конец I главы. Начинается новая", - написал Бакальчук в своем Telegram-канале.
Татьяна Ким подтвердила свой развод с Владиславом Бакальчуком.
"Суд удовлетворил мой иск о разводе, дети остаются со мной. Я рада, что этот непростой период позади", - написала она в своем Telegram-канале.
Процесс проходит в закрытом режиме. Следующее заседание в рамках бракоразводного процесса состоится 18 февраля - на нем суд должен вынести решение по разделу имущества бывших супругов.
Татьяна Ким и Владислав Бакальчук поженились в начале 2000-х, через полтора месяца после знакомства. У них семеро детей.
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