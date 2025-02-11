Суд расторг брак богатейшей женщины России

"Официальная точка. Друзья, наш брак с Татьяной официально расторгнут. История длиною в 22 года завершена. Конечно, это грустный момент - когда-то я гордился нашей семьей, нашими отношениями, тем, что мы построили не только бизнес, но и жизнь. Но последние месяцы показали, что этот финал был неизбежен.

Официальное решение суда: брак расторгнут. Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой. Решение предсказуемое: в России, как правило, детей оставляют с матерью. Но у меня остается право на встречи с детьми, и я намерен участвовать в их воспитании и поддержке во всем. Конец I главы. Начинается новая", - написал Бакальчук в своем Telegram-канале.