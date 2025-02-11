Названа неожиданная опасность красного мяса

Американские ученые связывали употребление красного мяса с более быстрым когнитивным старением и повышенным риском деменции. Работа опубликована в журнале Neurology , передает Газета.Ru

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Исследователи проанализировали данные более 133 тысяч медицинских работников в США, наблюдая за их питанием и здоровьем в течение четырех десятилетий.

Результаты показали, что регулярное употребление обработанного красного мяса — например, бекона, колбас и сосисок — увеличивает риск развития деменции на 16%. Даже две порции такого мяса в неделю повышают вероятность заболевания на 14% по сравнению с теми, кто ест его реже трех раз в месяц. При этом замена красного мяса растительными источниками белка, такими как орехи, бобовые и тофу, снижает этот риск на 19%.

Кроме негативного влияния на когнитивные функции, избыток красного мяса в рационе связан с повышенным уровнем «плохих» жиров, что способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Высокое содержание соли в переработанных мясных продуктах также может приводить к гипертонии и воспалительным процессам в организме, что, в свою очередь, увеличивает вероятность болезни Альцгеймера.

Ученые подчеркивают, что здоровье мозга напрямую связано с рационом. «Хорошие» жиры из орехов, рыбы, авокадо и оливкового масла обладают защитным эффектом для сосудов, а продукты с высоким содержанием клетчатки улучшают микрофлору кишечника, что также играет важную роль в профилактике заболеваний мозга.

Авторы исследования напоминают, что крайности в питании не всегда полезны. Полный отказ от обработанных продуктов сложно реализовать, но разумное ограничение потребления красного мяса и увеличение доли растительных продуктов в рационе помогут сохранить здоровье мозга и снизить риск преждевременного старения.