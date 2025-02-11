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11.02.2025, 08:27

Украина может стать частью России, заявил Трамп

Новости Мира 0 1 230

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Украина "в один прекрасный день может стать частью России", передает NUR.KZ.

Фото: Tasos Katopodis/Getty Images
Фото: Tasos Katopodis/Getty Images
Трамп заявил, что хочет, чтобы деньги американцев "были в безопасности".

"У них есть земли большой ценности с точки зрения запасов редкоземельных металлов, нефти и газа и прочего. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов.

Они (Россия и Украина - прим. ред.) могут заключить сделку, они могут не заключить сделку. Они могут стать Россией в один прекрасный день. Они могут не стать Россией", — заявил Трамп.

По его словам, сейчас США пытаются донести до Украины свою позицию о необходимости вернуть вложенные средства.

"Я хочу их вернуть... США вложили более 300 миллиардов долларов, возможно, 350. Европа — 100 миллиардов. Мы вдвое больше", — сказал он.

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