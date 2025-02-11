Ученые нашли средство для похудения более эффективное, чем Оземпик

Исследователи нашли доказательства того, что золотые наночастицы могут вести к значительной, целенаправленной потере веса, не влияя на структуру мышц, сообщает Zakon.kz.

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Золотые наночастицы (AuNP) изучили ученые из Александрийского университета в Египте. Они выяснили, что еженедельный прием этих препаратов может привести к значительной потере веса. Возможно, даже большей, чем у препаратов класса GLP-1 (Оземпик и аналоги). И в отличие от этих препаратов AuNP не показал никаких признаков потери мышечной массы, пишет Newatlas.

Цифры, полученные в результате исследований, впечатляют – 36% целевой потери жира за девять недель по сравнению с типичным снижением веса на 10-20%, наблюдаемым у тех, кто принимает препараты GLP-1 (при этом до 20% из них – потеря мышечной массы). Но нюанс в том, что до сих пор ученые проводили исследования только на животных. Тем не менее, это исследование приближает новое лечение ожирения на шаг к испытанию на людях.

В исследовании на крысах ученые сравнили различные дозы AuNP с контрольной группой (без лечения) и существующим препаратом для снижения веса орлистатом. Крысы с ожирением, вызванным питанием, были распределены в одну из этих групп лечения и проходили лечение в течение девяти недель, после чего оценивались состав их тела, здоровье органов и метаболические маркеры.

Ученые обнаружили, что высокие еженедельные дозы AuNP значительно снижают жировые отложения, увеличивают мышечную массу и повышают метаболические маркеры у животных с ожирением. Также были получены доказательства улучшения уровня сахара в крови, а также снижения воспаления. Гистологическая оценка показала, что AuNP восстанавливают ткани печени и почек, тогда как орлистат отрицательно влияет на эти органы.

В итоге группа крыс с высокой еженедельной дозой AuNP в среднем потеряла 36% жира, что значительно выше, чем у крыс, принимавших орлистат (18%).

"Высокие дозы лечения AuNP значительно снижают уровень жира в организме и улучшают безжировую массу, что делает его потенциальной альтернативой современным методам лечения ожирения. Хотя более ранние исследования показали, что орлистат может снижать увеличение веса, связанное с ожирением, AuNP являются более эффективным средством против ожирения благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным свойствам, а также способности накапливаться в жировых тканях", – поделились исследователи.

Отмечается, что в мире, где существуют препараты наподобие Оземпика, можно легко забыть, что есть и другие лекарства, такие как орлистат. Он также (как и AuNP) не похож на Оземпик, а помогает блокировать роль абсорбции липидов (жиров). Хотя его результаты более скромны в долгосрочной перспективе, чем у препаратов GLP-1 – люди теряют около 6% веса тела – это значительно более дешевый вариант и альтернатива тем, кто сталкивается с серьезными побочными эффектами от GLP-1 .

Ученые пока не делали сравнение GLP-1 и AuNP. Но, учитывая доказанные свойства последнего защищать мышцы, он может стать дополнительным средством лечения, а не заменой или прямым конкурентом.

AuNP в настоящее время используются в различных методах лечения, таких как терапия рака и доставка лекарств, но лечение им ожирения у людей пока остается открытым вопросом. Это во многом связано с неизвестными факторами, связанными со здоровьем, такими как потенциальная токсичность AuNP.

"Хотя AuNPs показывают многообещающие результаты в лечении ожирения, необходимы дополнительные исследования, чтобы решить, представляют ли эти частицы риск для органов человека", – отмечают исследователи.

В последнее время многие звезды стали применять Оземпик – препарат для лечения диабетиков – в качестве эффективного средства для похудения. Но некоторые селебрити стали сталкиваться с побочными эффектами. Так, 43-летняя американская актриса Эми Шумер рассказала, что попробовала этот препарат и оказалась прикована к постели.