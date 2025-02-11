Киевляне рассказали, сколько стоит избежать мобилизации

Взятка ТЦК или руководству предприятия за «серую» бронь от мобилизации составляет $15 тыс. — примерно столько вынуждены платить не желающие воевать жители Киева , сообщает ТАСС со ссылкой на анонимно опрошенных жителей Киева, передает Газета.Ru

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Официально власти Украины разрешают некоторым стратегическим предприятиям бронировать своих сотрудников --от мобилизации, но неофициально иногда сотрудники ТЦК насильно мобилизуют даже забронированных сотрудников.

«В феврале нужно обновить бронирование. Естественно, к предприятиям предъявляют более жесткие требования, а процент возможной брони сильно снижен. Если раньше, допустим, предприятию можно было бронировать 10 человек, то сейчас 5 или 6», — рассказал один из киевлян.

Другие жители Киева отмечают, что сотрудникам приходится платить взятки руководству, чтобы забронировали именно их. Иначе существует очень высокий шанс того, что сотрудник-мужчина, который вышел из дома на работу, в магазин или по своим делам, будет остановлен на улице сотрудниками ТЦК и в итоге отправлен на фронт, как пояснил еще один опрошенный киевлянин.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинских военных техников, которые занимаются обслуживанием ракетных систем IRIS-T, начали переводить в пехотные подразделения ВСУ.