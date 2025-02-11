Илон Маск предложил почти 100 миллиардов долларов создателю ChatGPT

Американский миллиардер, руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск возглавил консорциум инвесторов, который выступил с предложением приобрести некоммерческую организацию, контролирующую деятельность OpenAI, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Financial Times .

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Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман оригинально отреагировал на предложение Маска. Он отказался от сделки, написав пост в соцсети X (бывший Twitter).

"Нет, спасибо, но мы можем купить Twitter за 9,74 миллиарда, если хотите", - написал Альтман.

"Жулик", - коротко ответил Маск.

Отметим, что в 2015 году Илон Маск выступил одним из соучредителей компании OpenAI. Позже бизнесмен разорвал отношения со стартапом.

OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю.