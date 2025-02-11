Названы истинные причины массового закрытия сети «Светофор»

Россельхознадзор выявляет все новые нарушения в ходе масштабной проверки магазинов-дискаунтеров сети «Светофор». Об этом сообщает ТГ-канал Mash, отмечая, что главной причиной закрытия магазинов стало обнаружение просроченного мяса, передает hibiny.ru

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Часть торговой сети приостановила свою работу и может уже больше никогда не открыться. Изначально «Светофор» прикрыли из-за торговли просроченным мясом.

В ходе проверки только одного магазина инспекторы конфисковали больше тонны мяса. 944 килограмма не имели никакой сопровождающей документации — ни сроков годности, ни маркировки, ровным счетом ничего. Еще чуть больше центнера продавалось без надлежащих ветеринарных документов.

Лабораторные анализы зафиксировали и другие распространенные нарушения. К примеру в пельменях и колбасах торговой марки «Светофор» нашли ДНК птицы, хотя на упаковке о птичьем мясе не говорилось ни слова.

Также проверки выявили нарушения санитарных норм, вроде упаковки сырых продуктов и готовых блюд в одном месте. Сейчас магазины «Светофор» закрывают лишь точечно, однако вся сеть в итоге может не оправиться после такой инспекции.

Справка: первый магазин «Светофор» был открыт семьей Шнайдер в 2009 году в Красноярске. Уже в 2017 году стремительно расширяющаяся сеть вышла и на международный рынок — магазины открывались в Казахстане, Украине, Белоруссии и даже в странах ЕС.