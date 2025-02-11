Годовщины свадьбы по годам — как называются, что означают и что подарить

Каждая годовщина свадьбы имеет свое собственное название, символизирующее отношения между супругами на определенном этапе совместной жизни, передает hibiny.ru

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Люди отмечают эти праздники с древних времен, но сегодня немногие знают, как называется та или иная дата, что она означает и что принято дарить паре. Предлагаем разобраться в этом вопросе!

1-я годовщина — Ситцевая свадьба. Ситец — символ пока еще легких, неокрепших отношений. «Молодым» в этот день принято дарить вещи из ситца. В древности верили, что красивый ситцевый платок, завязанный в узелок, станет оберегом для семьи.

2-я годовщина — Бумажная свадьба. Бумага — символ первых «притирок», испытаний чувств, хрупкости. Ее легко разорвать или сжечь. Паре можно подарить бумажный альбом для фотографий, картины и книги.

3-я годовщина — Кожаная свадьба. Кожа — символ укрепления связей, когда хрупкий «бумажный» период остается позади. Супруги научились быть более гибкими по отношению друг к другу. Хорошие подарки — кожаные изделия (чемодан, ремешки, кошельки и т. д.).

4-я годовщина — Льняная свадьба. Лен прочнее ситца и символ надежных отношений, преодолевших первые трудности. В этот день супругам дарят текстильные изделия, например, скатерти, покрывала, постельное белье.

5-я годовщина — Деревянная свадьба. Это первый юбилей, а дерево — теплый, «домашний» материал, символ крепкой и счастливой семьи. Однако расслабляться рано — ведь дерево не вечно! Лучшие подарки — деревянные рамки, столовые приборы или даже саженец дерева (если подходит сезон для его посадки).

6-я годовщина — Чугунная свадьба. Первая «металлическая» дата в жизни супругов. Чугун — символ надежности и прочности, однако до драгоценных металлов еще далеко. Паре по-прежнему нужно учиться справляться с мелкими ссорами и находить компромиссы. Дарим семье чугунные изделия.

7-я годовщина — Медная или Шерстяная свадьба. Медь — символ достатка, а шерсть — теплоты. Шерсть при этом бывает и колючей, так что в отношениях могут быть и «шероховатости». В качестве подарков выбираем любые вещи из этих материалов.

8-я годовщина — Жестяная свадьба. «Железных» дат становится все больше, отношения между супругами крепнут. Дарим супругам бронзовые изделия, кухонные принадлежности, металлические статуэтки.

9-я годовщина — Фаянсовая свадьба. Время вновь напоминает, что семейные отношения — как хрупкий, но красивый и столовый сервиз, который нужно беречь. Несложно догадаться, что хорошими подарками в этот день станет керамическая посуда, талисманы или, например, кальян.

10-я годовщина — Оловянная свадьба. Первый юбилей, символом которого становится олово — прочный и стойкий металл. В качестве подарков популярны изделия из олова, а также драгоценные аксессуары, шкатулки и декор для дома.

15-я годовщина — Хрустальная свадьба. Хрусталь означает, что отношения в семье стали прозрачными, чистыми, безоблачными. Хрустальные изделия — традиционный подарок для этой даты.

20-я годовщина — Фарфоровая свадьба. Фарфор — символ изящества и богатства, который означает, что за 20 лет муж и жена успевают нажить благосостояние. Но несмотря на два десятка жизни «бок о бок», семья все еще не прочна, как кремень, поэтому чувства друг друга нужно беречь. Часто в это время дом покидают подросшие дети, и супруги вновь остаются наедине, начиная новый этап в жизни. Дарим им фарфоровые сервизы, вазы, статуэтки.

25-я годовщина — Серебряная свадьба. Первый благородный металл в жизни супругов — он не поддается ржавчине и является символом прочного союза, наполненного светлыми чувствами. Лучшие подарки — серебряные кольца и украшения.

30-я годовщина — Жемчужная свадьба. Жемчуг — подарок природы, который олицетворяет «чистые» супружеские отношения, не тускнеющие со временем. Перламутровый шарик «зреет» десятки лет, чтобы предстать перед миром во всей своей красоте. Так и с супружеской жизнью: 30 лет — это долгий путь к пониманию, взаимному уважению и глубокой любви. Украшения с жемчугом, конечно, станут самым подходящим подарком.

35-я годовщина — Полотняная или Коралловая свадьба. Полотно — символ прочности, его нити крепко переплетены, как и жизни мужа и жены. Кораллы также удивительно прочны — они растут долгие годы, становясь все крепче из года в год. Юбиляры в этот день будут рады получить набор качественного постельного белья или украшения из кораллов.

40-я годовщина — Рубиновая свадьба. Рубин — драгоценный камень, символ пламенной любви, без которой невозможно было бы прожить 40 лет рука об руку. Его цвет похож на кровь и олицетворяет как бы «кровные» узы между супругами. Дарят в этот праздник вещи рубинового цвета, а также бытовую технику, мебель или текстиль.

45-я годовщина — Сапфировая свадьба. Сапфир — камень верности. В том, что семья прошла «огонь, воду и медные трубы», ни у кого не вызывает сомнений. Праздник принято отмечать с размахом, а вещи в этот день дарят синего цвета.

50-я годовщина — Золотая свадьба. Золото — один из самых дорогих драгоценных металлов в мире. За 50 лет супруги вырастили детей и внуков, дождались правнуков. Такая семья — словно слиток золота, который сложно найти. Она будто создана из россыпи мерцающих частиц, символизирующих множество событий — как хороших, так и плохих.

Золотые изделия, конечно, станут отличным подарком. Принято дарить родителям новые обручальные кольца. Также можно преподнести платок, вышитый золотом — оберег, который будет защищать семью от бед.