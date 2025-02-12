Зеленский высказался об обмене территориями с Россией

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The Guardian опубликовала во вторник эксклюзивное интервью с украинским лидером в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Если президенту США Дональду Трампу все же удастся посадить Украину и Россию за стол переговоров, Зеленский заявил, что планирует предложить Москве прямой обмен территориями, уступив земли, которые Киев удерживает в Курской области РФ, пишет газета.

"Мы обменяем одну территорию на другую", - сказал он.

При этом Зеленский пояснил, что пока не знает, какую часть занятых Россией земель Украина потребует взамен.

"Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритетов нет", - отметил президент.

Ранее Москва ответила на призыв Трампа закончить войну в Украине. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу для урегулирования конфликта в Украине.

Напомним, 9 февраля Трамп сообщил, что поговорил по телефону с Путиным, чтобы, по его словам, "попытаться договориться о прекращении войны в Украине". При этом он раскрыл содержание плана по гарантиям безопасности для Украины. По словам американского лидера, он хочет заключить сделку на 500 миллионов долларов с Зеленским, которая предполагает доступ к редкоземельным минералам и газу в Украине. В обмен Вашингтон обещает предоставить Киеву "гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании".

Зеленский тогда же заявил, что готов вести переговоры с Россией о прекращении войны при условии участия западных союзников Украины - США и ЕС.