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11.02.2025, 23:15

Скоростной поезд с пассажирами потерпел крушение в Германии

Новости Мира 0 472

В гамбургском районе Ренненбург скоростной поезд врезался на переезде в грузовик с прицепом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Фото: depositphotos.com / Фото автора huettenhoelscher
Фото: depositphotos.com / Фото автора huettenhoelscher

В результате произошедшего один человек получил тяжелые травмы и скончался по дороге в больницу. Более 12 человек пострадали.

Как сообщил представитель пожарной службы, свыше 250 пассажиров поезда не пострадали. Пока остается неизвестным, получил ли травмы водитель грузовика.

По информации местных СМИ, полиция вызвала автобусы для эвакуации людей с места аварии.

Грузовик перевозил железнодорожные рельсы, после столкновения груз разбросало на месте происшествия, уточнили журналисты.

Одна из пассажирок рассказала СМИ, что поезд внезапно резко затормозил, после чего последовал громкий удар.

Поясняется, что причина аварии пока не установлена.

Железнодорожное сообщение между Гамбургом-Харбургом и Машеном в Нижней Саксонии временно закрыто, поезда перенаправлены по другим маршрутам.

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