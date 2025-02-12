18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
506.43
522.43
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.02.2025, 08:01

Контракт для добровольцев с 18 лет утвердили в Украине

Новости Мира 0 405

Кабмин Украины утвердил годичный контракт для добровольцев в возрасте 18-24 лет, желающих пройти службу в Силах обороны страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Министр обороны Рустем Умеров сообщил об этом в Facebook.

"Мы создаем новую систему комплектования армии, которая отвечает вызовам времени", - заявил он.

Указывается, что контракт для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет на один год предусматривает базовую общевойсковую подготовку, профессиональную подготовку и курс адаптации в воинской части.

Добровольцам будут выплачивать 1 миллион гривен (порядка 23 тысяч евро) "единовременной денежной помощи", в том числе: 200 тысяч гривен после подписания контракта, 300 тысяч гривен - после прохождения подготовки и 500 тысяч гривен - в день исключения из списков личного состава воинской части. Также предусмотрено "ежемесячное денежное обеспечение" до 120 тысяч гривен, возможность получить ипотеку под 0 процентов после прохождения службы и ряд социальных гарантий.

DW пишет, что 12 января, незадолго до назначения на должность советника президента США по нацбезопасности, конгрессмен Майк Уолтц, комментируя в эфире телеканала ABC News перспективу проведения мирных переговоров по Украине с участием Дональда Трампа, заявил, что условием для них должна быть стабилизация ситуации на фронте.

Уолтц указал также на проблемы ВСУ с нехваткой военнослужащих, которые "необходимо решать", напомнив, что призывной возраст в Украине сейчас - "с 26 лет, а не с 18 лет (на самом деле с 25 лет - прим.)".

"Если украинцы призывают весь мир поддержать демократию ва-банк, они сами должны пойти ва-банк, чтобы поддержать демократию, - подытожил он. - Конечно, они отважно сражались, благородно и стойко приняли бой, но проблемы с живой силой необходимо решить".

Позже, 8 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц в интервью медиагруппе RND заявил, что в перспективе "у Украины в любом случае будет армия, которую она не сможет оплачивать одна, своими финансовыми средствами", и ей потребуется для этого поддержка Германии и "всех друзей" Киева.

Напомним, накануне The Guardian опубликовала эксклюзивное интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. В нем украинский лидер не исключил обмен территориями с Россией, если президенту США Дональду Трампу все же удастся посадить Киев и Москву за стол переговоров.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...