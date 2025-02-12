Контракт для добровольцев с 18 лет утвердили в Украине

Кабмин Украины утвердил годичный контракт для добровольцев в возрасте 18-24 лет, желающих пройти службу в Силах обороны страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle .

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Министр обороны Рустем Умеров сообщил об этом в Facebook.

"Мы создаем новую систему комплектования армии, которая отвечает вызовам времени", - заявил он.

Указывается, что контракт для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет на один год предусматривает базовую общевойсковую подготовку, профессиональную подготовку и курс адаптации в воинской части.

Добровольцам будут выплачивать 1 миллион гривен (порядка 23 тысяч евро) "единовременной денежной помощи", в том числе: 200 тысяч гривен после подписания контракта, 300 тысяч гривен - после прохождения подготовки и 500 тысяч гривен - в день исключения из списков личного состава воинской части. Также предусмотрено "ежемесячное денежное обеспечение" до 120 тысяч гривен, возможность получить ипотеку под 0 процентов после прохождения службы и ряд социальных гарантий.

DW пишет, что 12 января, незадолго до назначения на должность советника президента США по нацбезопасности, конгрессмен Майк Уолтц, комментируя в эфире телеканала ABC News перспективу проведения мирных переговоров по Украине с участием Дональда Трампа, заявил, что условием для них должна быть стабилизация ситуации на фронте.

Уолтц указал также на проблемы ВСУ с нехваткой военнослужащих, которые "необходимо решать", напомнив, что призывной возраст в Украине сейчас - "с 26 лет, а не с 18 лет (на самом деле с 25 лет - прим.)".

"Если украинцы призывают весь мир поддержать демократию ва-банк, они сами должны пойти ва-банк, чтобы поддержать демократию, - подытожил он. - Конечно, они отважно сражались, благородно и стойко приняли бой, но проблемы с живой силой необходимо решить".

Позже, 8 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц в интервью медиагруппе RND заявил, что в перспективе "у Украины в любом случае будет армия, которую она не сможет оплачивать одна, своими финансовыми средствами", и ей потребуется для этого поддержка Германии и "всех друзей" Киева.

Напомним, накануне The Guardian опубликовала эксклюзивное интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. В нем украинский лидер не исключил обмен территориями с Россией, если президенту США Дональду Трампу все же удастся посадить Киев и Москву за стол переговоров.