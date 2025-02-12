Пирожки с ртутью продавали в Москве: двух человек госпитализировали

В Москве разгорается скандал вокруг загадочной находки в обычных пирожках. Двое человек были экстренно доставлены в НИИ скорой помощи им. Склифосовского после того, как обнаружили в выпечке серебристые шарики, похожие на ртуть. Об этом сообщил московский департамент здравоохранения в своем Telegram-канале, передает Liter.kz .

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Как уточняется, пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью после того, как купили слойки в одной из столичных пекарен. Врачи на месте провели им промывание желудка, а затем госпитализировали для дальнейшего обследования.

"Медики выполнили необходимые исследования и процедуры: так называемый кишечный лаваж — полное промывание желудочно-кишечного тракта", — отметили в депздраве.

Сейчас их состояние оценивается как стабильное.

По данным телеграм-канала Shot, инцидент произошел на улице Азовской, а выпечка была куплена в пекарне "Мельница” на Симферопольском бульваре. Сейчас заведение проверяют сотрудники Следственного комитета и Роспотребнадзора. Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения, а эксперты берут пробы воздуха и тестируют продукцию на наличие ртути.

Местные жители утверждают, что раньше качество выпечки в этой пекарне не вызывало нареканий — "всегда было свежо и вкусно”. Однако теперь главный вопрос: как опасный металл мог оказаться в продуктах, и было ли это случайностью или чьим-то намеренным действием?

Похожих инцидентов в России ранее не фиксировали, но ситуация уже вызвала большой общественный резонанс.