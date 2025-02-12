Американец расправился с детьми из-за теории заговора: он заколол их гарпуном

Странная семейная трагедия произошла в штате Калифорния. Отец семейства жестоко расправился со своими маленькими детьми, поверив в теорию заговора. Об этом сообщает New York Post, передает hibiny.ru

Фото: nypost.com

Необычный инцидент произошел еще в 2021 году. Уроженец Калифорнии Мэтью Тейлор Коулман хотел свозить жену и двоих детей — десятимесячную Рокси и двухлетнего Калео — в отпуск. Буквально за день до отъезда он забрал малышей, сел с ними в фургон и уехал в неизвестном направлении.

Позже выяснилось, что Коулман привез детей на заброшенную ферму в Мексике и заколол их гарпуном. Останки нашел местный фермер и вызвал полицию. Убийцу быстро задержали.

На допросе Коулман рассказал, что верит в теорию заговора QAnon, которая утверждает, что некоторые люди являются носителями змеиной ДНК и угрожают всему человеческому. Лидеры своеобразной секты убедили мужчину, что его дети стали такой угрозой и он их безжалостно убил.

Справка: QAnon — теория заговора, породившая целое политическое движение, насчитывающее несколько миллионов последователей. Возникло в 2016—2017 годах из, казалось бы, невинных обсуждений и споров на политических форумах. Участники движения верят, что миром управляет некая тайная клика сатанистов. В какой-то момент в общую структуру теории вплелись и мифы о рептилоидах, скрывающихся среди людей.