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12.02.2025, 10:11

Россиянин описал жизнь фермера в Венгрии фразой «пенсия 700 евро и молодая жена»

Новости Мира 0 1 019

Российский путешественник побывал в Венгрии, познакомился с местным фермером и описал его жизнь фразой «пенсия 700 евро и молодая жена». Своей историей он поделился в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен», передает Lenta.ru

Фото: Marton Monus / Reuters
Фото: Marton Monus / Reuters

Автор публикации рассказал, что его новый знакомый по имени Винс в свои 63 года отлично выглядит, полон сил и энергии, а главное — ему очень нравится то, чем он занимается. Венгр отметил, что к моменту выхода на пенсию он проработал 36 лет, и сейчас он получает около 280 тысяч форинтов (около 70 тысяч рублей). «Для Евросоюза это не очень много, но именно для Венгрии — хорошая пенсия», — подчеркнул блогер.

Пять лет назад Винс решил заняться бизнесом, чтобы не сидеть без дела. Он выкупил небольшой участок земли на окраине деревни и организовал там хозяйство: построил вольеры для животных, вырыл пруд и открыл кафе с национальной кухней. Сейчас к фермеру приходят десятки семей ежедневно. Кормить гостей Винсу помогает молодая жена.

«За него можно только порадоваться. И пенсия приличная, и собственный бизнес, который стал любимым делом», — заключил путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в деревенской столовой в Венгрии и описал свой обед фразой «когда кормят по-русски, вдвойне приятно». Официантка принесла ему русский гуляш и местную фруктовую водку.

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