Суперкомпьютер назвал дату конца света

Суперкомпьютер World One проанализировал такие факторы, как загрязнение окружающей среды и рождаемость и пришел к выводу, что конец света наступит в 2050 году, передает inbusiness.kz со ссылкой на МИР24 .

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Суперкомпьютер был создан в 1973 году. Он сделал несколько предсказаний, некоторые из которых уже сбылись – например, о снижении доступности природных ресурсов и жизненно важных минералов.

Новый прогноз гласит, что если человечество ничего не предпримет, качество жизни с 2040 по 2050 годы упадет до нуля. Загрязнение окружающей среды станет настолько серьезным, что приведет к массовой гибели людей. Численность населения станет ниже, чем была в 1900 году.

При этом предпринимаемые шаги по защите природы от загрязнений, в частности, использование более чистых автомобилей и контроль рождаемости суперкомпьютер считает слишком незначительными, чтобы изменить ситуацию.