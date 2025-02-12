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12.02.2025, 16:51

В WhatsApp появятся две новые функции

Новости Мира 0 358

Разработчики WhatsApp продолжают совершенствовать мессенджер и добавляют новые функции, сообщает Zakon.kz.

Фото: pexels
Фото: pexels

Первое новшество связано с описанием профиля пользователя. Как пишет Wabetainfo, в будущем у пользователей появится возможность добавлять в свой аккаунт ссылки на их профили в социальных сетях. Сейчас в настройках профиля можно указывать свое имя, номер телефона и сведения об активности.

Эта функция будет необязательной. Пользователи, которые не захотят отображать свои профили в социальных сетях, смогут не добавлять никаких ссылок. Для тех, кто захочет, WhatsApp предложит расширенный контроль над видимостью своих ссылок через настройки конфиденциальности.

Добавить ссылку на соцсеть можно будет в новом разделе "Ссылки" в настройках профиля. Сначала нужно выбрать соцсеть, например, Instagram. Ниже потребуется ввести никнейм аккаунта.

И еще одна новая функция связана с групповыми чатами. Участники групп смогут назначать себе метку, с помощью которой будет отображаться их роль в чате, помогая другим понять их положение или обязанности в группе. Эти метки будут видны только в пределах конкретной группы, в которую они назначены, что гарантирует сохранение конфиденциальности в различных разговорах.

Отмечается, что пользователям позволят вводить собственную роль вместо выбора из предопределенного списка вариантов. Например, WhatsApp предлагает такие метки, как "Тренер" или "Председатель". Рекомендуются также метки, указывающие на родительскую роль, что может быть полезно в группах, связанных со школой, в которых участвуют родители и учителя.

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