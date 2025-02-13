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12.02.2025, 22:59

Трамп провел телефонный разговор с Путиным - обсудили длинный список вопросов

Новости Мира 0 238

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Social Truth, что провел долгий телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com/ Tennessee
Фото: depositphotos.com/ Tennessee

Информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, разговор длился почти полтора часа.

"Я только что провел долгий и весьма продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и ряд других тем. Мы оба вспомнили великую историю наших стран и тот факт, что мы успешно сражались вместе во Второй мировой войне, вспомнили, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы тоже потеряли очень многих!", - написал Трамп

По словам Трампа, оба лидера согласились, что "хотим остановить миллионы смертей, происходящих в войне между Россией и Украиной. Президент Путин даже использовал сильный лозунг моей кампании – "ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ". Мы оба твердо в него верим".

"Мы договорились работать в тесном сотрудничестве, включая визиты в наши страны. Мы также согласились, что наши команды немедленно приступят к организации переговоров, и первым шагом будет звонок президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его об этом разговоре, чем я и займусь прямо сейчас", - заявил Трамп.

По словам Трампа, он поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советник по национальной безопасности Майклу Уолтцу, послу и специальному представителю Стиву Уиткоффу провести переговоры, "которые, как я твердо верю, будут успешными".

Дональд Трамп вновь повторил в посте, что этой войны не случилось бы, если бы он был президентом.

"Я хочу поблагодарить президента Путина за его время и усилия в ходе этого разговора, а также за вчерашнее освобождение Марка Фогеля, замечательного человека, которого я лично приветствовал прошлой ночью в Белом доме. Я верю, что эти усилия приведут к хорошему результату, надеюсь, очень скоро!", - резюмировал американский президент.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин пригласил Трампа в Москву.

Он проинформировал, что президенты двух стран "проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США", передает ТАСС.

"Также обсуждалась тема урегулировании на Украине. Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин в свою очередь о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров. Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря Кремля, президенты договорились о "продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи".

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