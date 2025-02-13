Стало известно, как будут делить многомиллионное наследство Маслякова

Адвокат Андрей Алешкин заявил в беседе с aif.ru , что если телеведущий Александр Масляков не оставил завещания, то его имущество перейдет к ближайшим родственникам, передает Газета.Ru

Фото: Руслан Кривобо/РИА Новости

Юрист объяснил, что порядок наследования распределяется по завещанию или по закону.

«Если же наследование происходит по закону, то в первую очередь наследуют супруга, дети, братья и сестры — это наследники первой очереди. Если их нет, то право на наследство переходит к родителям», — поделился эксперт.

Алешкин добавил, что в наследство Маслякова входит не только имущество телеведущего, но и интеллектуальные права, долги, патенты, товарные знаки и прочее.

Накануне стало известно, что в Москве открыли наследственное дело после кончины телеведущего, которого не стало 8 сентября 2024 года в Москве.

Осенью 2024 года СМИ выяснили, что Масляков оставил многомиллионное наследство. Согласно информации aif.ru, только в 2021 году доходы Александра Маслякова составляли около 500 млн рублей. Он, утверждал сайт, был лидером рейтинга телеведущих по годовому доходу.

У семьи телеведущего также есть особняк площадью 654 кв. м, стоимость которого может достигать миллиарда рублей. В 2019-м Масляков купил двухэтажный особняк с бассейном в элитном поселке Жуковка. Также у него были две квартиры в Москве.