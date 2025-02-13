США не будут гарантом безопасности ни Украины, ни Европы: глава Минобороны США сделал громкие заявления

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией должно включать гарантии безопасности для Украины, но они "не должны предоставляться посредством членства в НАТО, а должны быть подкреплены боеспособными европейскими и неевропейскими войсками", передает Tengrinews.kz со ссылкой на CBS News .

Кадр из видео: CBS News

Министр обороны выступил незадолго до того, как президент Трамп провел телефонный разговор с президентом России и договорился начать переговоры о прекращении войны в Украине немедленно.

Издание считает, что глава оборонного ведомства "подорвал все ключевые позиции Киева перед переговорами". В своем выступлении перед закрытым заседанием Контактной группы по обороне Украины, на котором обсуждалась дальнейшая помощь этой стране, Хегсет также назвал цель Киева вернуться к границам, существовавшим до 2014 года, "нереальной".

Глава оборонного ведомства США заявил, что "в рамках любых гарантий безопасности американские войска не будут размещены" в Украине.

Кроме того, он заявил, что любые миротворческие войска, размещенные в Украине, не должны быть частью миссии НАТО и не должны подпадать под действие статьи 5 пакта о взаимной обороне альянса.

Около 50 стран входят в Контактную группу по обороне Украины, которая оказывает поддержку Украине с начала войны с Россией в феврале 2022 года.

Хегсет заявил, что в дальнейшем Европа должна "предоставить Украине подавляющую долю летальной и нелетальной помощи", и призвал участников саммита в Брюсселе обсудить со своими правительствами вопрос увеличения расходов на оборону, поскольку США переключают свое внимание на другие сферы.

Хегсет заявил также, что США не будут "главным гарантом безопасности в Европе".

"Я также здесь сегодня для того, чтобы прямо и недвусмысленно заявить, что суровые стратегические реалии не позволяют Соединенным Штатам быть главным гарантом безопасности в Европе. США отдают приоритет сдерживанию войны с Китаем в Тихом океане, осознавая реальность дефицита и идя на компромиссы в вопросах ресурсов, чтобы гарантировать, что сдерживание не потерпит неудачу. Поскольку Соединенные Штаты переключают свое внимание на эти угрозы, европейские союзники должны возглавить борьбу", — сказал Хегсет.

Хегсет сказал, что США и Европа "могут установить разделение труда, которое максимально увеличит наши сравнительные преимущества в Европе и Тихоокеанском регионе соответственно", но для этого "потребуется, чтобы наши европейские союзники вышли на арену и взяли на себя ответственность за традиционную безопасность на этом континенте".

При этом глава оборонного ведомства США заверил, что "Соединенные Штаты остаются приверженными альянсу НАТО и партнерству с Европой", но подчеркнул, что Европа должна сама нести ответственность за свою безопасность.

12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентами воюющих стран — России и Украины. Оба президента, по его словам, хотят заключить соглашение о мире.