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13.02.2025, 08:30

В Швеции выдвинули новую теорию происхождения денег

Новости Мира 0 5 276

Новую теорию происхождения денег миру представили шведские специалисты Лундского университета, сообщает Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Как пишет Journal of Archaeological Method and Theory, ученые утверждают, что деньги появились для облегчения торговли на больших расстояниях, где доверительные отношения были невозможны. Авторы изучили две древние денежные системы: ракушечные бусины на западе Северной Америке и бронзовые слитки в Европе.

Отмечается, что в Северной Америке ракушечные бусины использовались коренными народами для торговли на протяжении тысяч лет. Эти бусины облегчали обмен между племенами, говорящими на разных языках и живущими в разных регионах. Торговые сети простирались на тысячи километров, и бусины стали универсальным средством обмена.

Между тем, в Европе бронзового века бронзовые слитки, кольца и топоры стандартизировались по размеру и весу, что делало их удобными для торговли между регионами. Сырье для бронзы добывалось в ограниченных местах, таких как Альпы и Британские острова, что стимулировало межрегиональный обмен.

Эксперты уверены, что деньги, изначально созданные для внешней торговли, постепенно проникали во внутренние экономики, способствуя развитию налогообложения и укреплению власти элит. Например, в древней Калифорнии использование ракушечных бусин привело к появлению вождеств на побережьях и островах.

Согласно новому исследованию, теория помогает пересмотреть историю и показать, как экономические инновации могут возникать из потребностей межкультурного взаимодействия.

До этого появление денег долгое время объяснялось двумя основными концепциями: товарной и хартальной. Товарная теория утверждает, что деньги возникли для упрощения бартера внутри сообществ. Однако этнографические данные показывают, что бартерные системы были редки, а большинство обществ использовало сети обмена, основанные на доверии.

Хартальная теория, напротив, связывает появление денег с государством, которое использовало их для налогообложения и сбора дани. Однако эта теория не объясняет, как деньги могли возникнуть в догосударственных обществах.

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