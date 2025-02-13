В Швеции выдвинули новую теорию происхождения денег

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Как пишет Journal of Archaeological Method and Theory, ученые утверждают, что деньги появились для облегчения торговли на больших расстояниях, где доверительные отношения были невозможны. Авторы изучили две древние денежные системы: ракушечные бусины на западе Северной Америке и бронзовые слитки в Европе.

Отмечается, что в Северной Америке ракушечные бусины использовались коренными народами для торговли на протяжении тысяч лет. Эти бусины облегчали обмен между племенами, говорящими на разных языках и живущими в разных регионах. Торговые сети простирались на тысячи километров, и бусины стали универсальным средством обмена.

Между тем, в Европе бронзового века бронзовые слитки, кольца и топоры стандартизировались по размеру и весу, что делало их удобными для торговли между регионами. Сырье для бронзы добывалось в ограниченных местах, таких как Альпы и Британские острова, что стимулировало межрегиональный обмен.

Эксперты уверены, что деньги, изначально созданные для внешней торговли, постепенно проникали во внутренние экономики, способствуя развитию налогообложения и укреплению власти элит. Например, в древней Калифорнии использование ракушечных бусин привело к появлению вождеств на побережьях и островах.

Согласно новому исследованию, теория помогает пересмотреть историю и показать, как экономические инновации могут возникать из потребностей межкультурного взаимодействия.