Назван неожиданный способ борьбы с бессонницей

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданный способ борьбы с бессонницей. Выпуск с рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим», передает Lenta.ru

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Гость программы пожаловался Мясникову, что засыпает только в четыре часа утра и никак не может уснуть раньше. Врач посоветовал мужчине рано вставать и не ложиться спать днем, а также съесть на ночь «тазик макарон с сыром или кастрюльку пельменей».