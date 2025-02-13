Любовь к мороженому сделала женщину миллионершей

В США жительница штата Кентукки выиграла один миллион долларов (94 миллиона рублей) благодаря любви к мороженому. Об этом пишет UPI, передает Lenta.ru

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Женщина рассказала, что ей очень захотелось съесть мороженое Blizzard в сети кафе Dairy Queen. По дороге в ближайшее заведение она остановилась на заправке и заодно купила лотерейный билет за 20 долларов (около 1,9 тысячи рублей).

Вернувшись в машину, американка стерла защитный слой на билете и поняла, что поездка за любимым лакомством сделала ее миллионершей. «Я стирала слева направо. Сначала подумала: "Ну, свою двадцатку я вернула". Я решила, что выиграла 100 долларов, но потом увидела запятую. А потом увидела маленькие нули внизу», — поделилась она воспоминаниями.

Женщина призналась, что так разволновалась, что мороженое в итоге не купила. Она собирается потратить свалившиеся на нее деньги на оплату медицинских счетов и других долгов.

Ранее сообщалось, что жительница Канады дважды за неделю выиграла в лотерею. Сначала она выиграла 32 тысячи канадских долларов, а потом еще сто тысяч.