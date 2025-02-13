Съел 1000 яиц: житель Японии провёл опасный эксперимент — чем все закончилось

Японский фитнес-блогер за месяц съел тысячу куриных яиц. Он рассказал, как это сказалось на его здоровье, передает hibiny.ru
Джозеф Эверетт из Токио решил проверить советы бодибилдеров, утверждающих, что яичная диета так же эффективна для наращивания мышечной массы, как инъекции стероидов. Он ел по 30 яиц в день.
Житель Токио готовил их различными способами: делал омлеты, добавлял яйца в смузи и смешивал сырые яйца с рисом. Мужчина дополнял рацион небольшими порциями говядины, йогурта, фруктов и мёда.
Кроме диеты, блогер занимался силовыми тренировками, ориентированными на работу с грузом. Калораж составлял от 3300 до 3700 калорий в день, что значительно превышает рекомендуемую норму для мужчин.
За месяц Джозеф набрал 6 кг мышечной массы, а его силовые показатели выросли на 20 кг. Анализ крови не выявил проблем с холестерином, сообщает Daily Mail..
Снизился уровень триглицеридов, которые являются маркерами риска сердечно-сосудистых заболеваний. На 20-й день диеты, у блогера появились проблемы с пищеварением, такие как запоры и судороги.
Он перешёл на потребление приготовленных яичных белков. Это нормализовало его самочувствие. Эверетт сделал вывод, что 30 яиц в день действительно помогают росту мышц.
Фото: dailymail.co.uk
Справка: Яйца являются ценным источником белка, витаминов и полезных жиров. Но диетологи рекомендуют сбалансированное питание и умеренное потребление яиц, чтобы избежать перегрузки организма холестерином и насыщенными жирами.
Статья носит информационный характер. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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