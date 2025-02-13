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13.02.2025, 10:48

Съел 1000 яиц: житель Японии провёл опасный эксперимент — чем все закончилось

Новости Мира 0 911

Японский фитнес-блогер за месяц съел тысячу куриных яиц. Он рассказал, как это сказалось на его здоровье, передает hibiny.ru

Фото: dailymail.co.uk
Фото: dailymail.co.uk

Джозеф Эверетт из Токио решил проверить советы бодибилдеров, утверждающих, что яичная диета так же эффективна для наращивания мышечной массы, как инъекции стероидов. Он ел по 30 яиц в день.

Житель Токио готовил их различными способами: делал омлеты, добавлял яйца в смузи и смешивал сырые яйца с рисом. Мужчина дополнял рацион небольшими порциями говядины, йогурта, фруктов и мёда.

Кроме диеты, блогер занимался силовыми тренировками, ориентированными на работу с грузом. Калораж составлял от 3300 до 3700 калорий в день, что значительно превышает рекомендуемую норму для мужчин.

За месяц Джозеф набрал 6 кг мышечной массы, а его силовые показатели выросли на 20 кг. Анализ крови не выявил проблем с холестерином, сообщает Daily Mail..

Снизился уровень триглицеридов, которые являются маркерами риска сердечно-сосудистых заболеваний. На 20-й день диеты, у блогера появились проблемы с пищеварением, такие как запоры и судороги.

Он перешёл на потребление приготовленных яичных белков. Это нормализовало его самочувствие. Эверетт сделал вывод, что 30 яиц в день действительно помогают росту мышц.
 

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

 

Справка: Яйца являются ценным источником белка, витаминов и полезных жиров. Но диетологи рекомендуют сбалансированное питание и умеренное потребление яиц, чтобы избежать перегрузки организма холестерином и насыщенными жирами.

Статья носит информационный характер. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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