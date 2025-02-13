Актриса Наталья Рудова снялась полностью обнаженной

Фото: rudovanata/Instagram

«Русалочка», — подписала фото артистка.

Знаменитость не скрывает, что тщательно следит за питанием и много тренируется, чтобы поддерживать фигуру. По признанию звезды, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок. Рудова отмечала, что старается для себя, а не для привлечения внимания мужчин. Актриса пока довольна отражением в зеркале, однако не прекращает усиленно работать над собой.

Рудова недавно показала подписчикам, как выглядела в бикини в разном весе. Артистка опубликовала в соцсетях фотоколлаж. Знаменитость отметила, что большинству понравились ее нынешние формы при весе в 61 килограмм.

Звезда «Универа» признавалась, что мечтает о семье, однако пока не встретила человека, с которым бы ей хотелось быть рядом. Актриса говорила подписчикам, что последний раз по-настоящему влюблялась десять лет назад. Знаменитость сожалеет об этом, но не собирается вступать в отношения «для галочки».