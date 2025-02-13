Зеленский ввел санкции против Порошенко

Фото: instagram.com/petroporoshenko

Указ по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) обнародован на сайте президента Украины. Кроме Порошенко, в списке также оказались бизнесмены Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Константин Жеваго, а также бывший депутат Рады Виктор Медведчук. Санкции введены пожизненно. Они предусматривают блокировку всех активов.

Как пишут местные СМИ, санкции против Порошенко введены с целью минимизировать его политическое, медийное и экономическое влияние на процессы в стране с учетом вероятности окончания войны и последующих выборов. Против Коломойского, Боголюбова и Жеваго - с целью конфискации у них крупнейших месторождений железной и марганцевой руды в преддверии заключения с США сделки по разработке полезных ископаемых.

Сам Порошенко уже заявил, что это решение "не стало для него новостью". Он назвал санкции СНБО "антиконституционным и политически мотивированным решением".

Между тем в Верховной Раде не смогли провести заседание из-за блокировки трибуны депутатами от "Евросолидарности", председателем которой является Порошенко. Таким образом они отреагировали на сообщение о введении санкций против Порошенко.

Коломойскому и Боголюбову принадлежат крупнейшие в мире месторождения марганцевой руды в Никопольском марганцеворудном бассейне (Днепропетровская область). А Жеваго принадлежит одно из крупнейших железорудных месторождений Украины Полтавский ГОК.

Петр Порошенко - украинский бизнесмен и политик, президент Украины с 2014 по 2019 год. Известен как один из крупнейших предпринимателей страны, владелец корпорации Roshen. В декабре 2021 года в отношении Порошенко в Украине было возбуждено уголовное дело по подозрению в государственной измене из-за поставок угля из Донбасса на остальную территорию страны в 2014–2015 годах. В деле также фигурировал экс-депутат от ликвидированной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Порошенко неоднократно критиковал политику нынешних властей Украины. В апреле 2024 года он заявил о намерении баллотироваться на следующих выборах президента.