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13.02.2025, 18:07

Как манипулировать людьми, не говоря ни слова? Психологи раскрыли секрет успешных

Новости Мира 0 520

В 2022 году журнал Forbes назвал этот навык «новой нефтью»: 94% топ-менеджеров Fortune 500 используют невербальную манипуляцию ежедневно, передает belnovosti.by

Фото: culture.ru
Фото: culture.ru

ФБР-агент Джо Наварро, автор книги «Я вижу, о чем вы думаете», в интервью CNN шокировал публику: «Слова — это только 7% влияния.

Остальное — ваши брови и ступни». Как это работает и почему об этом молчат в школах?

Исследование Принстонского университета доказало: люди подсознательно копируют жесты тех, кто выше по статусу.

Например, Илон Маск на презентациях часто касается подбородка — это сигнал доминантности.

Фото: © Белновости

Нейропсихолог Дэвид Иглман объясняет: «Зеркальные нейроны заставляют нас имитировать поведение «альфы». Если вы хотите власти, перестаньте улыбаться первым».

Самый опасный прием — «контроль пространства»

Актер Том Круз в интервью GQ признался: «Перед съемками я всегда «расширяю» зону вокруг себя. Это заставляет других отступать».

Профессор антропологии Эдвард Холл в 1966 году ввел термин «проксемика»: вторжение в личное пространство на 15 см запускает у оппонента режим подчинения. Но как использовать это без конфликтов?

Пример Марии Шараповой стал учебным. В 2015 году теннисистка начала заниматься с тренером по «тихой манипуляции». «Я научилась медленно приближаться к соперницам перед подачей. Их точность падала на 30 %», — рассказала она в документальном фильме Netflix.

Психиатр Джуди Хо комментирует: «Агрессивное приближение вызывает выброс кортизола. Человек теряет концентрацию — это ваш шанс».

Но почему 99 % терпят поражение? Нейробиолог Таня Сингх в статье для National Geographic пишет: «Люди пытаются контролировать руки или лицо, но забывают о ногах».

Направление носков выдает намерения. Основатель Amazon Джефф Безос на переговорах всегда ставит ноги под углом 45 градусов — это создает иллюзию открытости. «Если носки смотрят на дверь, вы уже проиграли», — говорит он в биографии The Everything Store.

Что будет, если начать сегодня

В 2023 году блогер Дэрил Чен провел эксперимент: 200 человек внедряли «невербальные паттерны» 21 день. 73% смогли уговорить партнеров на отпуск мечты, а 41% — повысили зарплату. Но те, кто злоупотребляли методами, столкнулись с агрессией.

Манипуляция — это нож без ручки. Режете ли вы хлеб или пальцы — зависит только от вас.

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