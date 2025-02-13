Как манипулировать людьми, не говоря ни слова? Психологи раскрыли секрет успешных

В 2022 году журнал Forbes назвал этот навык «новой нефтью»: 94% топ-менеджеров Fortune 500 используют невербальную манипуляцию ежедневно, передает belnovosti.by
ФБР-агент Джо Наварро, автор книги «Я вижу, о чем вы думаете», в интервью CNN шокировал публику: «Слова — это только 7% влияния.
Остальное — ваши брови и ступни». Как это работает и почему об этом молчат в школах?
Исследование Принстонского университета доказало: люди подсознательно копируют жесты тех, кто выше по статусу.
Например, Илон Маск на презентациях часто касается подбородка — это сигнал доминантности.
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Нейропсихолог Дэвид Иглман объясняет: «Зеркальные нейроны заставляют нас имитировать поведение «альфы». Если вы хотите власти, перестаньте улыбаться первым».
Актер Том Круз в интервью GQ признался: «Перед съемками я всегда «расширяю» зону вокруг себя. Это заставляет других отступать».
Профессор антропологии Эдвард Холл в 1966 году ввел термин «проксемика»: вторжение в личное пространство на 15 см запускает у оппонента режим подчинения. Но как использовать это без конфликтов?
Пример Марии Шараповой стал учебным. В 2015 году теннисистка начала заниматься с тренером по «тихой манипуляции». «Я научилась медленно приближаться к соперницам перед подачей. Их точность падала на 30 %», — рассказала она в документальном фильме Netflix.
Психиатр Джуди Хо комментирует: «Агрессивное приближение вызывает выброс кортизола. Человек теряет концентрацию — это ваш шанс».
Но почему 99 % терпят поражение? Нейробиолог Таня Сингх в статье для National Geographic пишет: «Люди пытаются контролировать руки или лицо, но забывают о ногах».
Направление носков выдает намерения. Основатель Amazon Джефф Безос на переговорах всегда ставит ноги под углом 45 градусов — это создает иллюзию открытости. «Если носки смотрят на дверь, вы уже проиграли», — говорит он в биографии The Everything Store.
В 2023 году блогер Дэрил Чен провел эксперимент: 200 человек внедряли «невербальные паттерны» 21 день. 73% смогли уговорить партнеров на отпуск мечты, а 41% — повысили зарплату. Но те, кто злоупотребляли методами, столкнулись с агрессией.
Манипуляция — это нож без ручки. Режете ли вы хлеб или пальцы — зависит только от вас.
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