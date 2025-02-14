“Ошибка в произношении“: таксист увез туриста в Таиланде на 960 километров не в ту сторону

Турист из Франции оказался на 960 километров дальше от своей цели после того, как случайно выбрал неправильное направление при заказе такси в Таиланде, передает Tengri Travel, со ссылкой на DailyMail.

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22-летний Джек, впервые посетивший страну, 12 февраля заказал поездку из Бангкока на остров Ко Тао, но, к сожалению, ошибся в маршруте.

Француз заказал такси, чтобы добраться до тропического острова Ко Тао на юге Таиланда, но случайная ошибка в произношении привела к неожиданному путешествию на север страны. Джек заснул в машине, проснулся в горах, вдали от пляжа, и понял, что из-за языкового барьера таксист отвез его в "Дой Тао", а не в "Ко Тао". Ошибка стоила ему не только 140 фунтов стерлингов, но и множества лишних километров в пути.

Когда Джек проснулся, он понял, что он не на острове, а в горном районе, недалеко от Чиангмая. Он был потрясен, увидев горы вместо ожидаемых пляжей. Несмотря на это, Джек воспринял ситуацию спокойно, но не мог понять, почему таксист исчез, после того как взял с него 6000 бат (около 142 фунтов стерлингов) за поездку.

Как отреагировала местная полиция

Местная полиция быстро отреагировала и помогла Джеку. Они научили его правильно произносить название острова, отвезли в отель, а затем помогли организовать поездку обратно в столицу, чтобы он смог продолжить путешествие на Ко Тао.

Ко Тао: Райский остров с мрачной репутацией

Интересно, что Ко Тао также известен как "Остров Смерти" из-за нескольких загадочных смертей туристов в последние годы. Так, В 2014 году на острове были найдены мертвыми двое британских туристов, а двое рабочих-мигрантов из Мьянмы были обвинены и признаны виновными в убийстве пары

Однако, несмотря на такие трагедии, остров продолжает привлекать сотни тысяч туристов благодаря своим чистейшим водам и потрясающей морской жизни.