Названы продукты, спасающие от облысения

Причины облысения достаточно разнообразны. Хотя генетика, гормональные изменения и стресс играют значительную роль в этом вопросе, правильное питание является важным фактором в поддержании здоровья волос и кожи головы. О том, какие продукты помогают в борьбе с облысением, «Газете.Ru» рассказала врач-трихолог, врач-косметолог «СМ-Косметология» Екатерина Пащенко, передает Газета.Ru

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Во-первых, она отметила, что достаточное количество белков в рационе – это основа крепких волос, так как в основном они состоят из кератина — белкового волокна. Недостаток белка в рационе может привести к ослаблению структуры волос.

«Поэтому в рацион рекомендуется включить следующие продукты. Яйца — отличный источник легкоусвояемого белка и биотина, который участвует в синтезе кератина. Постное мясо и рыба — особенно полезны для обеспечения организма незаменимыми аминокислотами. Бобовые — чечевица, фасоль и нут снабжают организм не только белком, но и железом, дефицит которого часто ассоциируется с выпадением волос», — поделилась специалист.

Кроме того, по ее словам, для здоровья волос важно достаточное поступление жирных кислот омега-3, которые обеспечивают питание для кожи головы.

«Омега-3 жирные кислоты обладают противовоспалительным действием и способствуют улучшению микроциркуляции в коже головы, что благоприятно сказывается на волосяных фолликулах», — объяснила трихолог.

Среди рекомендованных продуктов врач, в частности, назвала жирную рыбу, такую как лосось, скумбрия и сардины – это источники омега-3, необходимые для поддержания здоровья клеток кожи головы. Также будут полезны орехи и семена — грецкие орехи, семена льна и чиа не только снабжают организм омега-3, но и богаты витамином Е, способствующим защите клеточных мембран от окислительного стресса.

«Витамины и минералы – незаменимые элементы для роста волос. В частности, важен такой элемент, как железо, поскольку его недостаток может привести к анемии, что негативно влияет на питание волосяных фолликулов. Среди продуктов, богатых им: красное мясо, шпинат, тыквенные семечки, чечевица. Не менее важен и цинк, который участвует в регулировании гормонального фона и способствует обновлению клеток. Получить его можно из морепродуктов (особенно устриц), тыквенных семечек, говядины и бобовых», - добавила врач.

Также она обратила внимание на витамин D, дефицит которого связывают с различными типами выпадения волос, в том числе с телогеновым эффектом. Чтобы избежать этого, важно включить в рацион жирную рыбу, яичные желтки, обогащенные молочные продукты. Также необходимо находить время для ежедневных прогулок на свежем воздухе, чтобы обеспечить синтез витамина D под воздействием солнечных лучей.

«Еще один важный витамин для здоровья волос - это витамин C. Он улучшает всасывание железа и способствует синтезу коллагена, укрепляющего сосудистую систему кожи головы. Продукты, которые им богаты — цитрусовые (апельсины, грейпфруты), киви, клубника, брокколи. Кроме того, важное значение имеет достаточное поступление в организм биотина (витамин B7), который играет ключевую роль в формировании кератина. Недостаток биотина может способствовать ломкости волос. Он содержится в яйцах, орехах, авокадо и сладком картофеле», — рассказала Пащенко.

Также она обратила внимание на важность антиоксидантов, которые обеспечивают защиту от окислительного стресса. Окислительный стресс и свободные радикалы могут повреждать клетки кожи головы и волосяные фолликулы. Продукты, богатые антиоксидантами, помогают нейтрализовать этот процесс. Среди них: черника, малина и клубника, которые содержат флавоноиды, способствующие защите клеток от повреждений; зеленый чай, обладающий мощными антиоксидантными свойствами и поддерживающий здоровье кожи головы.