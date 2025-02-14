Дональд Трамп заявил о “смерти“ БРИКС

Президент США Дональд Трамп заявил, что альянс БРИКС якобы "мертв" после его угроз ввести пошлины против объединения государств в случае, если они воплотят свои планы по валюте-альтернативе американскому доллару, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости .

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На пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что страны БРИКС столкнутся с пошлинами в размере 100 процентов, если будут вводить единую валюту в противовес доллару.

"БРИКС был создан для плохой цели. И большинство из этих людей не хотят этого. Они даже не хотят говорить об этом сейчас. Они боятся говорить об этом, потому что я сказал им, что если они захотят играть в игры с долларом, то они будут обложены 100 процентным тарифом в тот день, когда они упомянут, что хотят это сделать, и они вернутся и скажут: "Мы умоляем вас, мы умоляем вас не делать этого". БРИКС мертв", - заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось.

В конце января этого года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что страны БРИКС не обсуждают создание общей валюты.

"В БРИКС говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны, взаимные инвестиции и так далее, вот о чем идет речь", - пояснил тогда Песков.

БРИКС - неформальная группа государств, в которую изначально входили Россия, Бразилия, Индия и Китай. В 2010 году к ним присоединилась ЮАР.

В сентябре 2024 года стало известно, что член НАТО Турция подала заявку на вступление в БРИКС. К объединению также может присоединиться Вьетнам.

Группа БРИКС недавно расширила свой состав, включив Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопию и Иран.

Ранее в российском МИД сообщали, что с 2025 года ряд государств присоединится к БРИКС в качестве стран - партнеров сообщества, среди них была названа Индонезия. Другими партнерами объявлены Беларусь, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.