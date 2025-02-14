Один общий симптом: учёные всего по одному признаку научились предсказывать скорую смерть

Учёным удалось доказать существование связи между способностью различать запахи и приближающейся смертью. Исследование продолжалось двадцать лет, передает hibiny.ru

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Команда эпидемиолога Хунлэй Чэня в течение этого периода наблюдала за здоровьем почти 2300 человек. В начале исследования добровольцам было от 71 до 82 лет.

В самом начале эксперимента ни у одного участника не было выявлено проблем с обонянием. Но со временем они стали проявляться у 46% участников.

В течение десяти лет после выявления этого симптома эти люди умерли. Остальные остались в живых, сообщает Дзен-канал «Hi-News.ru».

Исследователи предположили, что проблемы с чувствительностью к внешним запахам связаны с развитием болезни Паркинсона. Учёные планируют продолжить исследования.

Справка: Болезнь Паркинсона — это хроническое прогрессирующее заболевание головного мозга. В результате отмирания нервных клеток (нейронов), вырабатывающих дофамин, страдают двигательные функции: человеку становится сложнее управлять мышцами, брать предметы в руки, сохранять равновесие.

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