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14.02.2025, 10:45

Перед смертью Тимма получил компромат на бывшую жену Седокову: «Он не смог это переварить»

Новости Мира 0 1 050

Юрист Екатерина Гордон поделилась подробностями расследования смерти баскетболиста, передает hibiny.ru

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Почти два месяца прошло с момента смерти баскетболиста Яниса Тиммы, а страсти вокруг этой трагедии накаляются всё больше. Адвокат Екатерина Гордон представляет интересы семьи спортсмена.

В своём Telegram-канале она рассказала, что баскетболист перед смертью получил компромат на бывшую жену Анну Седокову. Юрист считает, что именно эта информация косвенно убила бывшего мужа певицы.

По итогам нашего личного расследования Тимме передали компромат на Седокову, который он чисто по-человечески не смог переварить
Екатерина Гордон

Правозащитница добавила, что Янис был убеждён в предательстве экс-супруги. Он считал, что певица ему изменяла.

По ходатайству команды Гордон расследование обстоятельств смерти баскетболиста отправлено на дополнительную проверку.

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