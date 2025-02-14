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14.02.2025, 11:45

Назван защищающий от слабоумия напиток

Новости Мира 0 538

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» напиток, защищающий от слабоумия. Выпуск, в котором специалист рассказал об этих свойствах, доступен на платформе «Смотрим», передает Lenta.ru

Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Агапкин заявил, что подобными эффектами обладают белый и зеленый чай, а также чай сорта маття, или матча. Он объяснил, что в этих напитках содержатся полифенолы — вещества, оказывающие на организм выраженное антиоксидантное действие.

«Считается, что [эти чаи] действительно снижают риск развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона или Альцгеймера», — заключил врач.

Ранее невролог Любовь Соколова назвала другой способ защититься от слабоумия. По ее словам, для этого необходимо нормализовать сон. Врач объяснила, что во время такого отдыха мозг очищается от продуктов жизнедеятельности.

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