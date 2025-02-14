О чем говорят подростки? Расшифровка сленга заставит вас плакать

Вы все еще думаете, что «краш» — это авария, а «чилить» — рецепт салата? Пора выучить новый язык, пока ваш ребенок не написал о вас в TikTok, передает belnovosti.by

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Согласно исследованию Pew Research Center (2024), 80 % родителей не понимают 60 % слов из лексикона своих детей.

«Подростковый сленг — это не слова, а крик о помощи», — заявила в эфире BBC лингвист Гретчен Маккаллох. Мы расшифровали тайные коды тинейджеров, и некоторые из них разобьют вам сердце.

Возьмем, например, слово «бизи». Для вас это «занятой», для них — «человек, который притворяется важным, чтобы скрыть пустоту».

«Когда мама спрашивает, почему я грустный, я говорю: „Я бизи“, — написал 16-летний Денис в анонимном опросе. Психолог Анна Скавитина комментирует: «Это способ сказать: „Мне плохо, но я не доверяю вам свои чувства“».

Еще страшнее фраза «пора валить»

Для поколения Z это не эмиграция, а желание «сбежать от реальности» через игры или соцсети.

Согласно Journal of Abnormal Psychology, 45 % подростков проводят в виртуальных мирах больше 5 часов в день.

«Когда я говорю „валю в доту“, мама думает, что я с друзьями. На самом деле я прячусь от её вечных упрёков», — признался 17-летний Артем.

Но самый тревожный тренд

Слово «суицидник», которое звучит как шутка. «Это не про смерть, а про то, что жизнь — отстой», — объяснила 15-летняя Полина.

Психиатр Андрей Курпатов предупреждает: «За такими „шутками“ часто скрывается настоящая боль. Родители смеются, не понимая, что ребенок посылает SOS».

Как реагировать

Семейный терапевт Эстер Перель советует: «Не высмеивайте их язык. Скажите: „Объясни, что это значит. Я хочу понять тебя“».

Пример: отец 14-летней Маши после таких разговоров узнал, что «кринж» — это не оскорбление, а сигнал: «Мне стыдно за тебя».

Теперь они вместе смотрят стримы и учатся не «кринжовать» друг на друга.

«Рофл» — это не смех, а маска для слез

Подростки используют это слово, когда хотят скрыть унижение.

«Одноклассники назвали мой рисунок „рофлом“, и я смеялся вместе со всеми, хотя внутри все сжалось», — написал 13-летний Максим на форуме.

Психолингвист Дебора Таннен в книге «Ты меня не понимаешь!» объясняет: «Сленг — это щит. Чем жестче слова, тем уязвимее ребенок».

Еще один код — «хейт»

Для родителей это «негатив», для подростков — способ выразить страх быть непринятым.

«Когда я говорю „меня захейтили“, мама думает, что это про интернет. А я боюсь, что меня выгонят из чата», — пишет 15-летняя Даша.

Исследование Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking (2023) показало: 68 % тинейджеров считают кибертравлю нормой, потому что «все так делают».

Но есть и светлые стороны. Слово «адда» (от англ. «addiction» — зависимость) подростки используют иронично: «У меня адда к сериалам».

Это попытка превратить стыд в шутку. Соцработник Елена Петрова отмечает: «Так они признают проблему, но не готовы просить помощи».

Самый пугающий тренд — «тихий бунт»

Фразы вроде «норм» или «все ок» стали кодом для «я в отчаянии».

«Когда сын говорит „норм“, я вижу, как у него дрожат руки. Но он блокирует все вопросы», — делится мама 16-летнего Ильи.

Психотерапевт Фил Макгроу настаивает: «За каждым „норм“ стоит крик. Задайте вопрос иначе: „Что сегодня было самым сложным?“».

Культура сленга быстро меняется

Если в 2022 году «чикса» означала «девушка», то сейчас это «человек, который ведет себя наигранно».

«Мама назвала мою подругу чиксой, думая, что это комплимент. Теперь та не разговаривает со мной», — пожаловалась 14-летняя Вика.

Лингвист Джон Маквортер в подкасте Lexicon Valley предупреждает: «Родители, которые не следят за эволюцией сленга, теряют связь с детьми».

Что делать

Создатель приложения TeenSlang Decoder Алексей Иванов советует: «Установите его и получайте уведомления о новых словах. Но не используйте их при детях — это как танцевать под их музыку. Просто будьте в курсе».

Ваш ребенок не говорит — он шифруется. И если вы не взломаете код, его следующее сообщение может быть адресовано не вам.