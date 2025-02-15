Кит проглотил юношу на глазах у его отца в Чили

Горбатый кит проглотил 20-летнего гребца-каякера у берегов чилийской Патагонии и затем выплюнул его через несколько секунд, передает ИА «NewTimes.kz» .

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Как сообщает Associated Press, Делл Симанкас снял на видео, как горбатый кит пытался проглотить его 24-летнего сына Адриана. Мужчины плавали на надувных каяках в Магеллановом проливе около региона Патагония.

Инцидент произошел 8 февраля, с тех пор кадры нападения завирусились в Сети. В ролике запечатлено, как громадное морское животное выныривает из воды и проглатывает молодого человека вместе с лодкой — всего через несколько секунд кит выплюнул парня.

«Я думал, что умер, что он съел меня, проглотил», — вспоминает спасшийся молодой человек.

Когда юноша вновь оказался в воде, он испугался что млекопитающее атакует его отца — Делл Симанкас был всего в нескольких метрах от него. К счастью, родственники смогли добраться до берега.

В Associated Press уточнили, что нападения китов в водах Чили происходят довольно редко.