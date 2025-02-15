18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
495.28
518.41
5.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.02.2025, 10:43

Зеленский отказался подписывать сделку с США по украинским полезным ископаемым - СМИ

Новости Мира 0 907

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Мюнхене с американскими чиновниками отказался подписывать соглашение, дающее США право на 50 процентов запасов украинских полезных ископаемых. Об этом пишет газета The Washington Post, передает Tengrinews.kz со ссылкой на УНИАН.

x.com/ZelenskyyUa
x.com/ZelenskyyUa

"Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация Конгресса США представила Зеленскому лист бумаги, который они хотели, чтобы он подписал, и который предоставит США права на 50 процентов будущих минеральных запасов Украины. Зеленский вежливо отказался его подписывать", - сообщил журналист издания Джош Рогин в соцсети X.

Источники агентства Reuters в то же время сообщили, что Зеленский в ходе встречи с группой американских сенаторов в Мюнхене выразил обеспокоенность по поводу соглашения, подготовленного США.

"Зеленский почувствовал, что его необоснованно просят подписать то, с чем он не имел возможности ознакомиться", - сказал один из собеседников агентства.

Зеленский 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что "не готов все подписывать", но готов обсудить возможный договор о полезных ископаемых между Украиной и США.

Отмечается, что Украина сделает свое предложение, которое будет основываться на украинской Конституции. Официально украинская сторона не комментировала эту информацию.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что киевские власти должны возместить Вашингтону вложенные в их поддержку средства, которые он оценил в 300-350 миллиардов долларов. По его словам, Украина сможет сделать это за счет предоставления США доступа к месторождениям полезных ископаемых и редкоземельных металлов.

Республиканец оценил объем сделки в 500 миллиардов долларов, указав, что в обмен на доступ к редкоземельным металлам и газу Вашингтон даст Киеву гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Зеленский, в свою очередь, отмечал, что Украина не собирается даром делиться своими ресурсами с США, но готова к сделке, при которой будет возможно совместное освоение ископаемых.

"Американцы помогли больше всех, и поэтому американцы должны получить больше всех. И у них должен быть этот приоритет, и они его получат", - сказал он.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...