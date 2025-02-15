Зеленский отказался подписывать сделку с США по украинским полезным ископаемым - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Мюнхене с американскими чиновниками отказался подписывать соглашение, дающее США право на 50 процентов запасов украинских полезных ископаемых. Об этом пишет газета The Washington Post, передает Tengrinews.kz со ссылкой на УНИАН.
"Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация Конгресса США представила Зеленскому лист бумаги, который они хотели, чтобы он подписал, и который предоставит США права на 50 процентов будущих минеральных запасов Украины. Зеленский вежливо отказался его подписывать", - сообщил журналист издания Джош Рогин в соцсети X.
Источники агентства Reuters в то же время сообщили, что Зеленский в ходе встречи с группой американских сенаторов в Мюнхене выразил обеспокоенность по поводу соглашения, подготовленного США.
"Зеленский почувствовал, что его необоснованно просят подписать то, с чем он не имел возможности ознакомиться", - сказал один из собеседников агентства.
Зеленский 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что "не готов все подписывать", но готов обсудить возможный договор о полезных ископаемых между Украиной и США.
Отмечается, что Украина сделает свое предложение, которое будет основываться на украинской Конституции. Официально украинская сторона не комментировала эту информацию.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что киевские власти должны возместить Вашингтону вложенные в их поддержку средства, которые он оценил в 300-350 миллиардов долларов. По его словам, Украина сможет сделать это за счет предоставления США доступа к месторождениям полезных ископаемых и редкоземельных металлов.
Республиканец оценил объем сделки в 500 миллиардов долларов, указав, что в обмен на доступ к редкоземельным металлам и газу Вашингтон даст Киеву гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
Зеленский, в свою очередь, отмечал, что Украина не собирается даром делиться своими ресурсами с США, но готова к сделке, при которой будет возможно совместное освоение ископаемых.
"Американцы помогли больше всех, и поэтому американцы должны получить больше всех. И у них должен быть этот приоритет, и они его получат", - сказал он.
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