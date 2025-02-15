Зеленский отказался подписывать сделку с США по украинским полезным ископаемым - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Мюнхене с американскими чиновниками отказался подписывать соглашение, дающее США право на 50 процентов запасов украинских полезных ископаемых. Об этом пишет газета The Washington Post, передает Tengrinews.kz со ссылкой на УНИАН .

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"Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация Конгресса США представила Зеленскому лист бумаги, который они хотели, чтобы он подписал, и который предоставит США права на 50 процентов будущих минеральных запасов Украины. Зеленский вежливо отказался его подписывать", - сообщил журналист издания Джош Рогин в соцсети X.

Источники агентства Reuters в то же время сообщили, что Зеленский в ходе встречи с группой американских сенаторов в Мюнхене выразил обеспокоенность по поводу соглашения, подготовленного США.

"Зеленский почувствовал, что его необоснованно просят подписать то, с чем он не имел возможности ознакомиться", - сказал один из собеседников агентства.

Зеленский 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что "не готов все подписывать", но готов обсудить возможный договор о полезных ископаемых между Украиной и США.

Отмечается, что Украина сделает свое предложение, которое будет основываться на украинской Конституции. Официально украинская сторона не комментировала эту информацию.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что киевские власти должны возместить Вашингтону вложенные в их поддержку средства, которые он оценил в 300-350 миллиардов долларов. По его словам, Украина сможет сделать это за счет предоставления США доступа к месторождениям полезных ископаемых и редкоземельных металлов.

Республиканец оценил объем сделки в 500 миллиардов долларов, указав, что в обмен на доступ к редкоземельным металлам и газу Вашингтон даст Киеву гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Зеленский, в свою очередь, отмечал, что Украина не собирается даром делиться своими ресурсами с США, но готова к сделке, при которой будет возможно совместное освоение ископаемых.