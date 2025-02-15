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15.02.2025, 11:13

Ученые назвали самое полезное мясо — не индейка, не говядина и в два раза полезнее курицы

Новости Мира 0 7 630

Когда речь заходит о здоровом питании, многие первым делом вспоминают о курице и индейке. Однако немногие знают, что мясо утки, благодаря своей уникальной питательной ценности, заслуживает не меньшего внимания. Это не только вкусный, но и крайне полезный продукт, который способен стать прекрасной альтернативой более привычным видам мяса. Утиное мясо помогает не только насытиться, но и поддерживать здоровье, при этом оно легко укладывается в повседневное меню, пишет источник

 

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Чем полезно мясо утки?

По словам известного биохимика и специалиста по питанию Анны Дивинской, мясо утки — это продукт, который часто недооценен, несмотря на все его полезные свойства. Оно сочетает в себе богатый состав микроэлементов и питательных веществ, что делает его ценным источником питания.

  • Умеренное содержание жира: В отличие от многих других мясных продуктов, утиное мясо имеет жир, но он сосредоточен в основном под кожей. Это позволяет легко избавляться от лишнего жира во время приготовления, оставляя только полезные и вкусные части.
  • Превосходный источник железа: В 100 г мяса утки содержится 2,7 мг железа, что значительно превышает содержание этого элемента в печени индейки. Железо необходимо для нормального функционирования организма, так как оно способствует производству гемоглобина, который обеспечивает транспортировку кислорода по всему телу.
  • Полезные жирные кислоты: Утиное мясо — это источник омега-3 и омега-6 кислот, которые играют ключевую роль в поддержании здоровья сердца, улучшении работы мозга и поддержании нервной системы.
  • Витамины группы B: Эти витамины имеют огромное значение для обмена веществ и нормализации работы нервной системы, а также для поддержания иммунитета

  • Мясо утки — отличный выбор для людей с активным образом жизни. Оно способствует быстрой регенерации сил после интенсивных тренировок и помогает поддерживать оптимальный уровень железа в организме, что особенно важно для спортсменов и людей, подверженных физическим нагрузкам.

 Как приготовить утку?

Многие опасаются, что готовить утку — это сложная и трудоемкая задача. Однако на самом деле, с правильным подходом, можно легко и быстро приготовить этот вкусный и полезный продукт. Мясо утки прекрасно сочетается с различными специями и гарнирами, а самое главное — оно требует минимальных усилий для того, чтобы раскрыть весь свой вкус и текстуру.

Итак, если вы ищете новый вкусный и полезный продукт для своего стола, мясо утки станет отличным выбором. Это не только источник множества витаминов и минералов, но и отличный способ разнообразить свой рацион.

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