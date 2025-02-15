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15.02.2025, 11:43

Рейд на вечеринке с участием Хакамады: силовики нашли пакеты с белым веществом и оружие

Новости Мира 0 624

Силовики провели рейд в московском отеле Savoy, где проходила вечеринка в честь Дня святого Валентина с участием Ирины Хакамады. Во время проверки были найдены пакетики с неизвестным белым веществом и оружие. Несколько человек были задержаны и доставлены в отделение полиции, передает Газета.Ru

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

В ночь на 15 февраля сотрудники правоохранительных органов провели рейд в московском отеле Savoy, где проходила вечеринка, посвященная Дню святого Валентина. Согласно сообщениям телеканала РЕН ТВ и Telegram-каналов Mash и Shot, на мероприятии присутствовала общественный деятель Ирина Хакамада, выступавшая с DJ-сетом.

Вечеринка была оформлена в розовых тонах, с большим количеством воздушных шаров в форме сердца, соответствуя тематике праздника. Организаторы предлагали гостям билеты стоимостью от 50 до 150 тыс. рублей, обещая «продолжение в номерах» после фуршета на первом этаже.

Пакетики с неизвестным белым порошком и оружие

Порядка 20 сотрудников в масках ворвались в помещение около 1:00 ночи, отключили музыку и потребовали от гостей лечь на пол. В ходе обыска были обнаружены пакетики с неизвестным белым порошком, разбросанные по полу. Помимо этого, в припаркованной рядом с отелем машине было найдено огнестрельное оружие; правоохранители проверяют законность владения им.

Ирина Хакамада отказалась от комментариев, ограничившись фразой: «Нет комментариев. Любовь — это исповедь Христа». Некоторые гости, несмотря на происходящее, продолжали веселиться, однако позже часть из них была выведена на улицу для проверки документов и досмотра. Несколько человек были задержаны и доставлены в отделение полиции.

Телеканал «Известия» распространил кадры, на которых можно увидеть, что в салоне автомобиля лежал пистолет. В настоящее время правоохранители проверяют законность его нахождения у владельца.

На момент публикации официальных комментариев от правоохранительных органов и организаторов мероприятия не поступало.

Рейды проводятся не впервые

Этот рейд силовиков в отель Savoy не является единичным случаем. В прошлом году правоохранительные органы проводили подобные мероприятия по всей России, направленные на проверку «провокационных вечеринок» и недопустимость нарушений общественного порядка.

Силовики приходили в московские бары и клубы, включая музей «Гараж» и клубы Arma (бывший «Мутабор»), Mono и Simach. В некоторых случаях рейды происходили на крупных развлекательных мероприятиях, где подозревали наличие запрещенных веществ или незаконные действия, такие как участие в несанкционированных митингах.

Например, летом 2024 года силовики провели обыск в пространстве Inside в Ростове-на-Дону. В ходе рейда в этом месте проводилась проверка документов у посетителей, а у мужчин уточняли данные о военной службе и место работы. Подобные рейды часто становятся объектом обсуждения в общественных и медийных кругах, так как зачастую вызывают вопросы о правомерности и целесообразности подобных действий на фоне СВО.

Ирина Хакамада — российский политик, экономист и общественный деятель. Она была известна благодаря своей активной позиции в политической жизни страны, а также как кандидат в президенты России в 2004 году. Хакамада обрела популярность благодаря своим выступлениям в качестве телеведущей и эксперта. В последние годы она активно участвует в различных общественных мероприятиях, часто высказываясь на темы политики и экономики.

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