Мюнхенская речь вице-президента США стала ледяным душем для европейцев

Выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности стало самым обсуждаемым событием первого дня мероприятия, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW , "Европейскую правду" и Euronews .

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"Оно оставило впечатление не просто холодного, а ледяного душа для европейцев. Впервые за много лет Европа и Америка обменялись в Мюнхене не комплиментами, они тоже были, хотя и звучали не всегда убедительно, а упреками. Мюнхенская речь Вэнса может войти в историю конференции", - говорится в статье.

Издание отмечает, что вице-президент США необычно жестко раскритиковал Европу за то, что он считает ограничением демократии и свободы слова.

Джей Ди Вэнс начал с заявления, что, по мнению США, сейчас нет оснований говорить об общем видении демократии на двух берегах Атлантики.

"Годами нам говорили, что мы помогаем вам ради общих ценностей", - напомнил он, после чего принялся доказывать, что европейские ценности для новой власти США уже нерелевантны, поскольку меры Европы по борьбе с пропагандой, по его убеждению, ограничивают свободу слова.

В качестве примера, доказывающего этот тезис, он привел отмену выборов президента Румынии из-за российского вмешательства.

"Вы можете считать, что речь идет о российском вмешательстве через соцсети... Но если ваша демократия может быть разрушена рекламой в соцсетях на несколько тысяч долларов, то, может, эта демократия не была такой сильной?" - заявил он.

Вэнс отметил, что из-за этих соображений он не видит пространства также для сотрудничества в сфере безопасности.

"Не может быть безопасности, если вы боретесь с мыслями, с верой ваших людей, - заявил вице-президент США. - Если вы боитесь голосов в своей стране, то Америка вам не поможет, и вы ничего не дадите Америке".

Джей Ди Вэнс в Мюнхене вновь озвучил призыв Трампа к членам НАТО больше тратить на оборону.

"Угроза, которая меня больше всего беспокоит по отношению к Европе, не Россия, не Китай, не любой другой внешний игрок, - пояснил он. - Меня беспокоит угроза изнутри - отступление Европы от некоторых из ее краеугольных ценностей, ценностей, разделяемых с Соединенными Штатами Америки".

Лидеры ЕС выразили беспокойство сигналами США о нежелании активно участвовать в структуре европейской безопасности и выступать гарантом мира. Также европейские политики критиковали США за введение тарифов и попытки договориться с Москвой по Украине без их участия.

Для Германии шоком стали слова Вэнса в интервью Wall Street Journal о необходимости сотрудничества со всеми партиями, включая крайне правую "Альтернативу для Германии" (АдГ), - партию, которая признана частично правоэкстремистской и которая среди прочего выступает за отмену санкций против России.

Вэнс в своем выступлении не упомянул АдГ прямо, сделав лишь намек, но затем встретился в Мюнхене с ее лидером и кандидатом в канцлеры Алис Вайдель. Политики АдГ, которая занимает в опросах перед выборами в бундестаг второе место, не были приглашены на Мюнхенскую конференцию.