Астероид 2024 YR4: когда и где он может упасть на Землю

Астрономы зафиксировали потенциально опасный астероид 2024 YR4, который может столкнуться с Землей в течение следующего десятилетия. Объект был обнаружен в декабре прошлого года в Чили, когда активировались автоматизированные системы оповещения. Ученые продолжают анализировать его траекторию, о вероятности угрозы и возможном времени столкновения с Землей, рассказывает Tengri Life со ссылкой на SkyNews .

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Астероид 2024 YR4 стремительно привлекает внимание ученых – сейчас он возглавляет список космических объектов, представляющих потенциальную угрозу для Земли.

Пока паниковать рано, но эксперты отмечают тревожную тенденцию: вероятность столкновения выросла почти вдвое – с 1,2 процента в январе до 2,3 процента сейчас. Ученые продолжают отслеживать траекторию астероида, уточняя расчеты.

Когда и где может произойти столкновение

По текущим расчетам, если астероид действительно столкнется с Землей, это случится 22 декабря 2032 года в 14:02. Однако ученые уточняют, что точное время и вероятность столкновения могут измениться.

Согласно данным NASA, наиболее вероятные зоны падения – восточная часть Тихого океана, север Южной Америки, Атлантический океан, Африка, Аравийское море и Южная Азия. Специалисты продолжают следить за траекторией астероида, чтобы уточнить возможное место его падения.

Насколько опасен астероид

Размер астероида оценивается от 40 до 90 метров. По словам доктора Луки Конверси, руководителя Координационного центра по околоземным объектам (NEOCC) Европейского космического агентства (ЕКА), 2024 YR4 состоит из камня, а не из более прочных материалов, таких как железо. Это значит, что при попадании в атмосферу он может разрушиться на более мелкие фрагменты, что может снизить потенциальный ущерб.

На данный момент астероиду присвоен третий уровень по Туринской шкале опасности, которая оценивает риски столкновения с Землей. Уровень 3 означает, что астероид требует пристального наблюдения, так как вероятность удара, способного вызвать локальные разрушения, составляет 1 процент или выше.

Насколько серьезны возможные последствия

Если астероид 2024 YR4 действительно столкнется с Землей, он войдет в атмосферу на огромной скорости – около 17 километров в секунду (38 000 миль в час), сообщает NASA.

"Если его размер ближе к 40 метрам, удар может напоминать мощную воздушную волну, способную выбить стекла и вызвать незначительные разрушения. Но если его диаметр окажется ближе к 90 метрам, ситуация будет куда серьезнее – такой объект называют "убийцей городов", – объяснил космический журналист Кейт Арклесс Грей.

Возможный удар по крупному мегаполису в зоне риска может привести к катастрофическим последствиям. Ученые продолжают следить за траекторией астероида, чтобы оценить реальный уровень угрозы.

Будет ли угроза устранена

Сейчас астероид 2024 YR4 находится в десятках миллионов миль от Земли и продолжает удаляться, двигаясь к орбите Солнца. Это создает ограниченное окно для наблюдений – у ученых есть всего несколько месяцев, прежде чем он скроется за светилом.

"Мы сможем следить за астероидом до апреля", – объяснил доктор Лука Конверси.

По его словам, в худшем сценарии вероятность столкновения может достичь 20 процентов, но, скорее всего, расчеты покажут, что риск снизится до нуля.

Если же точность наблюдений не позволит исключить угрозу к апрелю, придется ждать до 2028 года, когда астероид снова станет видимым, чтобы окончательно понять, представляет ли он реальную опасность.

Что можно сделать, если астероид действительно угрожает Земле

Пока ученые продолжают изучать орбиту и размеры астероида 2024 YR4, говорить о конкретных мерах рано. Однако если выяснится, что он действительно движется в сторону нашей планеты, специалисты могут порекомендовать несколько возможных решений.

Один из проверенных вариантов– запуск космического корабля, который столкнется с астероидом, чтобы изменить его траекторию. Такой метод NASA уже успешно протестировало в 2022 году в рамках миссии DART (испытание на перенаправление двойного астероида). Тогда зонд врезался в астероид Диморфос (размером 160 метров) и смог изменить его орбиту на 32 минуты. Сейчас к нему направляется новый аппарат HERA, который должен уточнить, насколько эффективной была миссия.

Некоторые эксперты считают, что для астероида 2024 YR4 может понадобиться еще более радикальный подход. Астроном доктор Дэвид Уайтхаус в интервью Sky News предположил, что в крайнем случае может потребоваться даже использование ядерного оружия для его отклонения.

Физик Брайан Кокс также отметил, что даже если выяснится, что этот астероид больше не представляет угрозы, подготовка к такой миссии – важное вложение в безопасность будущего. Ведь неизвестно, когда Земля столкнется с действительно опасным космическим объектом.